Jóvenes ‘ninis’, una población que se ha reducido en el Atlántico

“Buscar trabajo es algo caótico. Muchas de las vacantes o propuestas no son muy coherentes, porque piden personas recién graduadas y con mucha experiencia. Se ha vuelto una tarea ardua, porque tampoco le dan la oportunidad a personas adultas y que tienen la experiencia, porque no quieren pagar un sueldo alto”, sostiene la joven de 25 años, quien vive junto a sus padres en el barrio El Manantial de Soledad.

Tras haber egresado de la universidad, Díaz ha reforzado la búsqueda de una oportunidad laboral para impulsar su crecimiento profesional y contar con una entrada fija de dinero para ayudar en el sostenimiento de su hogar.

“Acceder a la educación es muy caro y las oportunidades son muy limitadas. La tasa de desempleo entre los jóvenes es alta, porque somos muchos los que afrontamos dificultades para encontrar un empleo digno”, dijo.

Para Rafael Rosario, la incursión en el mercado laboral no ha sido una buena experiencia. A sus 28 años sigue a la espera de una oportunidad para “estrenarse” como administrador de empresas.

“Ha sido una experiencia complicada. Porque en los procesos no solamente importa el conocimiento y la preparación que uno tiene. Muchas veces, las empresas no le dan la oportunidad a los jóvenes porque creen que no cuentan con la responsabilidad y actitudes adecuadas para asumir los cargos”, sostuvo el joven.

Las experiencias que viven Yessica y Rafael no son aisladas, debido a que más del 25 % de la población juvenil mundial se encuentra en el grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como los ‘ninis’.

En el caso de Colombia –de acuerdo con un informe del Centro UR para asuntos de la OCDE de la Universidad del Rosario– el 28,67 % de los jóvenes de 18 a 24 años y el 19,30 % de aquellos entre 25 a 29 años se clasifican como ‘ninis’.

“Los jóvenes colombianos se enfrentan a obstáculos mayores en el proceso de inserción laboral y educativa, que podría ser un síntoma de “desajustes estructurales en la economía, desafíos en el sistema de educación y capacitación y por una posible falta de políticas que promuevan la integración de estos jóvenes en el tejido productivo”, aseguró Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.