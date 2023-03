¿Por qué cae la natalidad en el Atlántico?

Para Whitney Perea la posibilidad de ser mamá no está contemplada. Aseguró que, a pesar de estar económicamente y emocionalmente estable, no se visiona ocupando este rol. “Yo no tolero el dolor y pensar en lo que lleva un parto me causa mucho estrés y no estoy dispuesta a pasar por eso. Además, un niño es una gran responsabilidad”.

Mientras que Sthepany Bula señaló que la razón por la que no se decide a ser mamá aún está influida por el rol de la mujer actualmente.

“Somos más independientes y tenemos otro tipo de metas. Ya no es como antes que lo ideal era conseguir esposo y tener hijos, ahora tenemos aspiraciones y quizás eso nos hace ver como egoístas por poner nuestros sueños antes de la posibilidad de formar un hogar. En este momento hay mujeres que prefieren tener mascotas antes que un bebé”, concluyó.