Gobernación adelanta mejoramientos de viviendas en Campo de la Cruz y Manatí

En la actualidad, el municipio de Manatí tiene una cobertura de acueducto y alcantarillado del 100 por ciento en su cabecera. Sin embargo, en alcantarillado solo el 63 por ciento de los habitantes están conectados al servicio de una manera efectiva y verdadera.

Por su parte, Campo de la Cruz tiene una cobertura de alcantarillado del 95 por ciento en su cabecera. No obstante, solo el 42 por ciento de esta población está conectada al servicio de manera efectiva. Blanca Herrera, beneficiaria del barrio Tabardillo, se mostró agradecida con la intervención, ya que desde ahora tiene en su casa inodoro, ducha, lavamanos y lavadero.

“Estoy muy agradecida porque me hicieron el baño, que no lo tenía, y me tocaba salir al monte a hacer mis necesidades; le pusieron lavamanos, regadera, sanitario. También me hicieron el lavadero, y estoy muy contenta porque esto mejora mucho mi vida”, expresó la beneficiaria.