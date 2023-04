Con entrega de ayudas, Gobernación atiende afectados por vendaval en Usiacurí

La alcaldesa de Usiacurí, Katherine Pasos, afirmó que estas ayudas le dan tranquilidad a los afectados en medio de la emergencia. Asimismo, agradeció las ayudas y el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico a las familias damnificadas.

Marta Urueta Escorcia, residente del barrio Las Flores de Usiacurí, relató que vivió momentos de mucha angustia durante el vendaval. "Yo estaba en el patio y me metí en el kiosco. Me tocó atravesar y mojarme porque mis nietos y mi hija estaban en la sala cuando se cayeron los tres caballetes y las dos láminas", aseguró la mujer.

Marta agradeció las ayudas entregadas por la Gobernación, como también lo hizo Auristela Palma González, otra de las afectadas

"Fue impresionante lo que vivimos. En menos de un segundo, eso fue fatal y no lo quiero vivir más en mi vida. El vendaval me voló seis láminas y me rompió una ventana. Me encontraba con una nuera y dos nietos. Las ayudas que recibimos nos van a permitir solucionar en gran medida la situación", afirmó la damnificada.