Fiscalía dice que no hay investigaciones en mi contra: Máximo Noriega

El dirigente de la Colombia Humana y ex candidato a la Gobernación Máximo Noriega dio a conocer un documento de la Fiscalía General de la Nación, en el que el ente acusador indica que no tiene registro de vinculación a procesos penales relacionados con los delitos indilgados a Nicolás Petro.

A través de la cuenta en la red social X, Noriega publicó el documento de la Fiscalía –según él- para esclarecer algunas informaciones que han trascendido en los últimos días las que considera como “especulaciones malintencionadas”.

“Sobre las especulaciones malintencionadas en mi contra, hago pública la comunicación de la Fiscalía en la que señala que en mi contra "... NO aparecen registros de vinculación a procesos penales relacionados con los presuntos delitos que se le endilgan a Nicolás Petro Burgos...”, escribió el dirigente de la Colombia Humana.

El documento de dos páginas, firmado por Adriana Ramírez López de la Dirección de Atención al Usuario, fue enviado a Máximo Noriega en respuesta a una solicitud que hizo el dirigente para iniciar el proceso necesario con el fin de comparecer ante la autoridad correspondiente.

Máximo Noriega fue mencionado en la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, quienes fueron capturados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia, el representante del ente acusador presentó, entre otros elementos materiales probatorios, una videollamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega, quien coordinó la pasada campaña de Nicolás Petro a la Gobernación del Atlántico en 2019.

En la conversación Noriega, a quien la Colombia Humana le revocó el aval para inscribirse como candidato a la Gobernación, le habla a Vásquez sobre un dinero que estaría reclamando Nicolás Petro y que ella se negaba a devolverle, haciendo de intermediario entre la expareja.

“Máximo, es que yo no le estoy robando a nadie porque esa plata tampoco era para él (Nicolás). Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando y él (Nicolás) me quiere acusar a mí de ladrona”, se escucha a Day Vásquez decirle a Noriega en el audio, dando a entender que no tenía planes de devolver el dinero, cuya cantidad no se menciona.

Luego de esta audiencia, el dirigente político –a través de sus redes sociales- dijo que nunca había cometido delito alguno y negó haber participado en entramados de corrupción.

Posteriormente, trascendió que dentro del proceso contra Nicolás Petro también se investigarían otras personas, entre ellas, Máximo Noriega.

Por esta razón, el dirigente y excandidato presentó un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación para que se le informara si en su contra había algún proceso relacionado con el caso Petro.