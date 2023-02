Extienden horarios de establecimientos nocturnos en días de Carnaval

De acuerdo con la administración local, los días 17,18 y 19 de febrero los lugares como billares, discotecas, cavas, grill, estancos, restaurantes, entre otros, podrán ejercer su actividad comercial entre las 9:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Asimismo, el lunes 20 de febrero la jornada establecida fue de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., mientras que el martes podrán hacerlo desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 a.m.