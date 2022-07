Estudiantes en colegio de Malambo, sin clases por deuda de arrendamiento

Ante la situación, la secretaria de Educación de Malambo, Lilia Fernández, explicó a EL HERALDO que el retraso en los pagos de arrendamiento se dio durante la temporada de pandemia en la que no se prestó ningún servicio en el lugar, por lo cual se llegó a un acuerdo de transacción del 50% de la deuda.

“En esa sede, cuando llegó el momento de la pandemia no se podía cancelar el valor total de arredramiento porque no había prestación del servicio; para este año que se reinició la presencialidad se llegó a un acuerdo con el contratista para que los valores de arrendamientos no fueran iguales, y evitar un detrimento patrimonial, es decir, buscando un punto de equilibrio para reconocerle al propietario del inmueble un arriendo. (…) Ahora mismo, esta es una situación del desembolso que debe realizar la secretaria de hacienda”, expuso.