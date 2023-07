Los sectores de Barranquilla que estarán sin luz este domingo

En otros sectores de Barranquilla, se presentarán trabajos para instalación de punto de conexión de energía en proyectos residenciales y mantenimiento de red subterránea de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en la calle 105 entre carreras 53 y 55; y de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. de la calle 98 a la Avenida Circunvalar entre carreras 53 y 58, en Altos del Parque.

Asimismo, en este barrio Air-e realizará mantenimiento de red subterránea de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 53 con calle 110E; y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. de la calle 98 a la calle 110E entre carreras 51 y 53.

Por otro lado, en la carrera 27 con calles 102 y 107, en la Urbanización Prados del Edén, se realizará adecuaciones eléctricas y poda de árboles de 8:00 de la mañana a 4:15 de la tarde.

Con estos trabajos se busca mejorar la confiabilidad en la operación del servicio en sectores del norte de Barranquilla y zona industrial de la vía 40.