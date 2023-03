Crean hoja de ruta para establecer normas en playas del Atlántico

Nuevas reglas se impartirán en las playas del Atlántico para garantizar la seguridad y el sano disfrute de propios y visitantes. Así quedó concertado este martes luego de un consejo de seguridad turística liderado por la Gobernación y otras 30 autoridades y organismos del nivel local, nacional y departamental.



Estas medidas se acogen como parte del proyecto de ordenamiento de playas que adelanta la administración departamental. Como resultado del encuentro quedó definida una hoja de ruta para establecer nuevas disposiciones en el uso de playas y los lineamientos o conductas que debe adoptar cada actor en estas.



El estacionamiento de vehículos, la gestión de residuos sólidos, el volumen de la música, las ventas ambulantes reguladas, son algunos de puntos que buscan regular las autoridades en estos espacios.



De acuerdo con la subsecretaria de Turismo del Atlántico, Pamela Lozano, el consejo de seguridad tuvo como objetivo establecer las responsabilidades de cada entidad, usuario y comercio en el plan de ordenamiento de las playas.



“Tenemos grandes retos, no solo por el comportamiento de nuestros empresarios de gastronomía turística que tienen que entender que ya el usuario no se atiende con el carro en la orilla de la playa, que habrá una zona para comedores, que tenemos también unas canchas y una oferta recreo-deportiva y cultural que entra a jugar un rol y donde no solamente se le ofrecerá al visitante una experiencia de gastronomía y licor, sino también para la familia, niños y jóvenes”, resaltó la funcionaria.



En el marco de la reunión, las autoridades resaltaron la importancia de contar con una playa ordenada y ciertos protocolos para su uso. Manifestaron que es necesario promover cultura ciudadana e incentivar el cuidado de estos espacios.



Cabe destacar que participaron del consejo de seguridad turística entidades como el Viceministerio de Turismo, el Ministerio de Defensa, Migración Colombia, Dirección de Guardacostas, Ministerio de Transporte; organismos de seguridad como el Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Fuerza Naval del Caribe, Dimar, Cruz Roja.



De igual manera, participó la Defensa Civil, la Policía Nacional Deata y Mebar, Policía de Tránsito departamental, Bomberos de Puerto colombia, Juan de Acosta, Barranquilla; Alcaldías Puerto Colombia, Luruaco, Piojó, Baranoa, Galapa, Tubará, Usiacurí, Barranquilla, Juan de Acosta y gremios como Cotelco, Anato, Sena y Acodres.