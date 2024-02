Mar de leva en Santa Verónica habría afectado a 27 kioscos del balneario

Por su parte, Jesús Molina, propietario del Hotel El Caney, detalló que las mayores afectaciones se ven en la proyección turística de la zona.

“Si los turistas no pueden disfrutar de la playa y de un kiosco, los problemas se van a ver en la económico. Con todo este tema de la emergencia no creo que haya servicio durante todo este fin de semana en los locales de comida. Los daños no los hemos podido reparar y tenemos daños colaterales como la acumulación de basura que trae el mar”, comentó.