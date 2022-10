Más de 83 mil vehículos se movilizarán en Atlántico en este puente festivo

Se espera que unos 83 mil vehículos (paso peaje) se movilicen por el Atlántico, donde las autoridades han dispuesto puntos de control y vigilancia para continuar con campañas educación vial.

La directora del Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, recordó que estas medidas se han reforzado desde el 7 de octubre (con el inicio de la semana de receso escolar), para garantizar la seguridad de los usuarios de las vías y prevenir la ocurrencia de siniestros viales en esta zona del país.

“Desde Tránsito del Atlántico hemos venido trabajando en conjunto con el Departamento de Policía Atlántico seccional de Tránsito y Transporte, la ANI, Invías, los diferentes concesionarios, entre otros, para garantizar una movilidad segura”, dijo Cadavid.

Los agentes de Tránsito del Atlántico y promotores de seguridad vial se encuentran en las vías nacionales y secundarias del departamento y, con lista de chequeo en mano, les recuerdan a los conductores la importancia de acatar las recomendaciones y llevar la documentación al día.

“En compañía de nuestro agente 'Max Seguro' estamos dando un serie de recomendaciones para evitar problemas en las carreteras: no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, afirmó Susana Cadavid.