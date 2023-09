“Máximo y Verónica tuvieron que salir por la puerta trasera”: Escaf

Los enfrentamientos al interior del Pacto Histórico en el Atlántico han subido de tono durante las últimas semanas. Este miércoles, el representante Agmeth Escaf lanzó nuevos dardos contra Verónica Patiño, candidata a la Gobernación del Atlántico, y su esposo Máximo Noriega.

(Lea: ¿Para qué se reunieron Alfredo Varela y J.J. Rendón en Miami?)

En esta oportunidad, el congresista se fue lanza en ristre contra Patiño y Noriega, a quienes calificó como responsables de la división de los sectores progresistas y alternativos en el departamento, de cara a las elecciones regionales de octubre.

“La casa la estamos limpiando de ratas. Y eso cuesta y me seguirá costando. Habrá malestar en algunos. Algunos me aplaudirán, otros me abuchearán. Pero no me preocupo, nadie dijo que sería fácil. Yo me comprometí a sacar adelante esta lucha y eso haré”, aseguró a través de su cuenta de X, antes Twitter.

De acuerdo con su pronunciamiento, Máximo Noriega no logró el aval de la Colombia Humana para participar en la contienda por el primer cargo del departamento debido a su relación con el caso de Nicolás Petro.

(De su interés: Álex Char oficializa su apoyo a la campaña de Eduardo Verano)