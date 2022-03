Baja afluencia de votantes en puestos del Suroriente

Una jornada electoral “atípica” se está presentando en el colegio Salesiano de San Roque, ubicado en la calle 30 con carrera 36, donde, de acuerdo con lo informado por los sufragantes y jurados de votación “hubo poca afluencia de ciudadanos” durante la primera hora de la jornada.

“Vivo en Rebolo y siempre he votado en este colegio. En otras jornadas electorales hay más gente. Antes de 8:00 a.m. ya empezaban a llegar las personas. Hoy esto está solo. Estoy aquí hace casi 15 minutos y ya voy a votar. No he tenido que hacer tanta fila”, aseguró Joaquín Ochoa, mientras esperaba para ingresar a las urnas, junto a cerca de 40 votantes más.