Atlántico votó de forma “pacífica” y con normalidad

Elecciones y vacunación

Para los habitantes del municipio de Puerto Colombia, ejercer su derecho al voto estuvo lleno de contratiempos. Esto se lo atribuyeron a la “desorganización del equipo logístico de la Registraduría y a inconsistencias en el censo”.

Henyierly Suárez siempre había votado en la IED Francisco Cisneros, pero al llegar hasta el punto no encontró su cédula en la planilla.

“No sé qué pasó aquí porque yo siempre había votado en este punto, me censaron y mi cédula no apareció en el registro. Nadie me dio respuesta ni me orientó”, dijo la mujer.

En dicho colegio se habilitaron 29 mesas y se esperaba que 9.962 personas se acercaran a votar.

Debido a la alta afluencia que tiene el punto, la alcaldía municipal decidió implementar de forma simultánea a las elecciones una jornada de vacunación contra la covid-19, esto con el objetivo de llegar al 70 % de la población con al menos una dosis.

Hasta la institución llegó la secretaria de Salud, Lauren Donado, con el fin de instar a la comunidad para que se acerquen a los puestos de vacunación ubicados en la entrada de los colegios.

“Estuvimos acompañando a los porteños durante esta jornada para motivarlos a que se vacunen contra la covid en los puestos que desde la Alcaldía hemos habilitado”, dijo la funcionaria.