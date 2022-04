El casco urbano de Sabanalarga ya tiene agua permanente

Del mismo modo, Blanca Ávila, ingeniera de redes de Triple A, explicó que, dentro de la inversión realizada, la mencionada empresa aportó un presupuesto de $5.000 millones, contribuyendo al plan de optimización del servicio en ese sector del Atlántico.

Además, agregó que, dentro de la renovación del sistema, se han incluido estrategias para evitar afectaciones graves causadas por la erosión de la zona. “Contamos con un sistema bridado, que hemos diseñado para que, en caso de que erosione la orilla, podamos trasladar las mangueras de captación, colocándolas de acuerdo a la necesidad que identifiquemos”.

Paso a paso del proceso

Desde la planta de tratamiento del Acueducto Regional Ponedera–Sabanalarga, la ingeniera Ávila explicó el funcionamiento del proceso que se ha estado ejecutando en aras de abastecer con agua potable a estos municipios. Sobre esto, dijo que, a partir de la recepción del líquido en el punto de captación de Ponedera, el agua llega a esta planta de tratamiento para ser sometida a procesos de optimización y calidad.

“El proceso inicia en la floculación, luego pasa a la sedimentación, filtro y, por último, la desinfección de agua, cuando ya se traslada al punto de almacenamiento”, dijo, agregando que estas fases son “clave” en el tratamiento hidráulico y químico del agua que llega a los hogares de ambos municipios.

Continuidad en el agua

Emma Henríquez, quien ha residido toda su vida en el municipio de Sabanalarga, aseguró que “el cambio en la calidad del agua es evidente”, haciendo referencia a que este ya no suele presentar intermitencias y tiene mejor aspecto.

“Además de que el agua ya casi no se va, ahora tengo más confianza en su calidad. Se ve cristalina. Antes tenía el hábito de hervir el agua que usaba para cocinar y beber. Ahora no me preocupa tomarla directamente del grifo”, ratificó Henríquz.

Del mismo modo, Deyanira Delchiaro, madre comunitaria del municipio, expresó que ya no tiene que madrugar para transportar agua desde otros puntos del municipio, debido a que ahora “llega agua hasta en la ducha”.