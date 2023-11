‘Cientifícate’, cuando los niños del Atlántico se toman en serio la ciencia

La estrategia integral se denomina Innovación para la Gente y tiene varias etapas que se van fortaleciendo.

Comienza por ‘Cientifícate’, que es el semillero desde el grado de Transición hasta 4to y 5to.

En secundaria los estudiantes pueden hacer parte de los grupos Ondas de investigación y, además, la Gobernación creó cinco ‘LivingLAB’, o laboratorios con tecnología de punta, para incentivar la investigación, la innovación y las vocaciones científicas de los alumnos y profesores. Estos “ambientes para fomentar la creación” funcionan en los colegios Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia, Francisco de Paula

Santander de Galapa, el Instituto Técnica Agropecuario de Luruaco y las Escuelas Normales Santa Ana de Baranoa y Superior de Manatí.

“Para atender las expectativas de nuestros estudiantes vamos paso a paso, mostrándoles desde pequeñitos lo importante que es la ciencia. Luego llegamos a los colegios con equipos y tecnología con un propósito fundamental, que identificó la gobernadora: avanzar hacia la apropiación social del conocimiento; es decir, estos equipos no son para decorar los establecimientos educativos, deben convertirse en herramientas para mejorar las competencias de nuestros alumnos en torno a la ciencia”, enfatiza la secretaria de Educación.

Otro objetivo con todo este proceso es “fortalecer el pensamiento crítico” de los estudiantes. “Es importante que nuestros niños y adolescentes tengan capacidad, carácter, en la vida para tomar decisiones y, por ejemplo, decirle no a la violencia, no a las drogas, no a la ilegalidad, y sí a la educación. Que ellos puedan escoger una trayectoria profesional de acuerdo con sus proyectos de vida”, recalca Ucrós Gómez.

La administración de Elsa Noguera deja asegurada la financiación de los grupos de investigación hasta 2024. Para los siguientes años hay que buscar los recursos para que el Atlántico siga creciendo y tenga “el mayor número de grupos Ondas activos en el país”.

Al terminar de la premiación, Tesla junto a Alexander Fleming, creador de la penicilina; Katherine Johnson, científica aeroespacial que hizo los cálculos para el primer aterrizaje del hombre en la Luna; Mary Winston Jackson, la primera ingeniera negra en trabajar en la Nasa; Percy Lavon, creador de la medicina contra el glaucoma, personificados por los alumnos Jesús Aguilera, Alejandra Santiago, Shalon Bolívar y Alberto Rodríguez, entre otros, celebraron sus logros. Felices regresaron a sus pueblos, con sus padres y maestros, pensando en 2024, cuando tendrán un nuevo reto en ‘Cientifícate’ a fin de continuar su paso a paso en busca de ser los científicos del futuro.

“Queremos promover una ciencia que conserve el Planeta. Los seres humanos tenemos una gran responsabilidad de cuidarlo y cada día mejorarlo”, fue el mensaje motivador de Catalina Ucrós al grupo de concursantes. “Sigan soñando y crean que ustedes lo pueden todo; tienen el potencial para hacerlo. No olviden que la ciencia es para hacer el bien, para mejorar y transformar nuestra sociedad”.