Denuncian presuntas irregularidades en contrato de pavimentación en calle 30

Varios sectores de la sociedad denunciaron este miércoles presuntas irregularidades en la contratación de las obras de pavimentación de un tramo de la calle 30, en el municipio de Soledad.

Dentro de los argumentos expuestos señalaron que la empresa con la que se celebró el convenio tiene apenas de constituida cerca de 8 meses y que no tendría la capacidad financiera y técnica para llevar a cabo los trabajos a buen término.

El contrato, que se celebró mediante un convenio interadministrativo y no por proceso licitatorio, fue adjudicado el 11 de marzo de 2024 a la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente S.A.S., por $6.000 millones.

La obra fue fijada para ejecutarse en un plazo de 4 meses y tiene por objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la mejora y rehabilitación del desarrollo urbano en puntos críticos de la calle 30 y avenidas de acceso al municipio de Soledad”.

“Esta empresa, que apenas tiene constituida alrededor de casi los ocho meses, el 19 de julio del 2023 fue constituida esta empresa en Cartago Valle, es prácticamente de papel que no tiene ni siquiera un año de constituida y ya tiene un contrato de 6.000 millones de pesos”, cuestionó Federman Vizcaíno, veedor ciudadano.

Otra de las controversias se centra en la cláusula séptima del contrato, en la que el municipio –de acuerdo con Vizcaíno– eximió a la empresa contratista de la obligación de proporcionar garantías para el proyecto, lo cual es contrario a lo establecido por la Ley 80 que rige las contrataciones públicas en Colombia.

A pesar de esto, el municipio entregó mediante el acto del inicio de la obra un anticipo de $2.843 millones sin al parecer ninguna salvaguarda en caso de incumplimiento por parte del contratista.

“Si en este momento el contratista incumple en la ejecución de la obra, el municipio no tendría cómo recuperar estos recursos que hoy le está entregando esta firma, ya que no colocó pólizas de garantía a este contrato. Este contrato no debió celebrarse ni siquiera por medio de contratación directa, sino que debió haber un proceso licitatorio, como lo establece la norma, donde se adjudique a un contratista que goce de la idoneidad, la experiencia y la capacidad financiera para la ejecución de la respectiva obra. Hoy ya tenemos un mes y seis días y aún la obra se encuentra abandonada”, explicó.

Por otra parte, señaló que el representante legal de la firma contratista Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente S.A.S., Luis Carlos Heras Montes, también funge como el representante de la empresa Ingeniería Suministros Montajes, encargada del alumbrado público en Soledad, lo que podría considerarse como un posible conflicto de interés al ocupar ambas posiciones.

“Esto denota claramente que hoy lo que está manejando es el tráfico de influencia para la celebración de contratos y sobre todo un contrato de $6.000 millones para tan solo 150 metros lineales”, anotó.

Otro aspecto que ha generado cuestionamientos es el elevado costo de la obra en comparación con estándares regionales. Mientras que el costo promedio de un kilómetro de obra pública en otros entes territoriales es de alrededor de $2.000 millones, el contrato en Soledad asciende a $6.000 millones por apenas 150 metros lineales, lo que plantea interrogantes sobre la justificación de los costos.

La demora en la ejecución de la obra también ha sido motivo de preocupación. A pesar de que se estipuló un plazo de cuatro meses para su realización, luego de cumplido un mes y seis días de iniciado el contrato, la obra –de acuerdo a los vecinos del sector– se encuentra abandonada y sin avances significativos.

“Todos los problemas de retraso y lentitud en la obra radican precisamente en haberle entregado a dedo un contrato por 6 mil millones de pesos a una recién creada empresa de Cartago Valle, que no cuenta con la experiencia ni la capacidad financiera y técnica para ejecutar una obra como la de la calle 30”, manifestó otra persona, quien prefirió omitir su nombre.

Ante estas presuntas irregularidades, hicieron un llamado a los entes de control para que investiguen a fondo el proceso de contratación y se garantice la transparencia y legalidad en la gestión pública en Soledad.

EL HERALDO consultó a la Alcaldía de Soledad para conocer su posición frente a esta denuncia y hasta el momento no ha obtenido respuesta. Su oficina de prensa señaló que el caso está en revisión del área jurídica.