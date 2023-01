Damnificados de puerto aún no reciben ayudas

Luis López Martínez, vicepresidente de Asocomunal, desde el mes de octubre se declaró el estado de emergencia en el municipio y se adelantó un censo de familias afectadas. Indicó que en ese listado hay inconsistencias, lo que ha tenido incidencia en la entrega de las mencionadas ayudas.

“Vemos que varias personas que no fueron censadas, ni mucho menos son afectados de la ola invernal, recibieron el subsidio; entonces no es justo que las ayudas no se entreguen en los tiempos establecidos a las familias que verdaderamente lo necesitan”, sostuvo el líder comunitario.

Agregó que los afectados por esta coyuntura se encuentran ubicados en los barrios Unión Paraíso, El Corso, La Rosita, La Risota, Altos de Cupido, Nuevo Horizonte, Colina de Sol I y II, Villa Rosario, Loma de Oro, San Carlos, Las Margaritas, entre otros.