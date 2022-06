Corralejas en Repelón: “en veremos” para el próximo año

Indicó que la mayoría de personas heridas recibieron atención médica de forma inmediata. “Los lesionados se encuentran fuera de peligro y fueron dados de alta horas después. Solo una persona tuvo heridas un poco mayores en el rostro pero está con vida”.

“Mientras no se trabaje en culturizar a la gente para que no se meta al ruedo, van a seguir pasando estas cosas. Yo no estoy de acuerdo con las corralejas; a mí no me gustan, pero si tú no le haces una fiesta al pueblo caes en desgracia”, expuso.