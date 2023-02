Comunidad en Salinas del Rey exige provisión del alumbrado público

Asimismo, Juan Manuel Tangarife, residente de la zona, explicó que todo el problema se viene presentando porque hay una disputa entre si Salinas del Rey es un sector privado o público, por esta razón la empresa Dolmen no ha podido darle continuidad a las obras de modernización.

“Hasta que la alcalde de Juan de Acosta no firme la resolución que defina si somos un conjunto cerrado o abierto no pueden hacer trabajos, eso me parece contraproducente porque si promueven prácticas de turismo es porque la zona es pública”, agregó.