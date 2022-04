Cinco personajes que han llenado de orgullo a los barranquilleros

La modelo y actriz barranquillera, nació el 10 de julio de 1972.

Aunque estudió odontología durante tres años se inclinó por las cámaras y los escenarios.

‘La Toti’ fue descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe colombiano, participó en un comercial para Pepsi que tuvo mucho éxito en Colombia y le ayudó para convertirse en modelo publicitaria y de pasarela.

Se trasladó a Miami y firmó un contrato de exclusividad con la cadena Univisión, donde presentó los programas Fuera de serie y A que no te atreves.

Desde allí su carrera en Norteamérica ha estado llena de éxito.

Trabajó en películas como Chasing Papi, Soul Plane, The 24th hour, Lords of Dogtown, Grilled con Ray Romano, Pledge this y Four Brothers.

Uno de sus papeles más recordados es Gloria Delgado-Pritchett, una colombiana casada con un rico estadounidense en la serie ‘Modern Family’.

Actuación que le trajo nominaciones a los premios Emmy y a los Globos de Oro y papeles en películas como Los pitufos, Happy Feet 2 o Noche de fin de año, en la que comparte cartel con Robert DeNiro y Zac Efron.