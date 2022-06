Cabica: una isla apartada de la civilización y sin dolientes

Un centro asistencial es otra de las falencias que aqueja a esta comunidad. De acuerdo con la mujer, “cuando uno se enferma, se puede morir acá porque no hay donde podamos ir. Lo que hacemos, en algunas ocasiones, es trasladarnos hasta Soledad para que nos atiendan, pero la distancia juega en nuestra contra”.

Nelsy Donado, madre de tres hijos, narró que en 10 años que tiene viviendo en la isla nunca ha visto ningún tipo de ayuda para sus vecinos y mucho menos para ella. Pero, lo más doloroso para ella es que sus pequeños no disponen de una institución educativa idónea para formarse y prepararse para buscar un futuro mejor.

“Todos los días deben caminar un largo trayecto bajo el inclemente sol para asistir a lo único que existe como escuela para ellos. No es justo”, sostuvo.

Su opinión también es respaldada por Libia Elena Castro, una joven de 27 años que se mostró preocupada por la situación que viven sus hijos al estudiar en la I.E Josefa Donado de Soledad, puesto que en algunas ocasiones le ha tocado enviar a sus hijos en la madrugada para que los pequeños puedan llegar a tiempo a clases.

“Siento miedo que mis niños estén por ahí en la madrugada para ir al colegio, por eso no les he enviado más y me ha costado que los niños estén perdiendo el año por no tener un medio de transporte seguro”, explicó.

En ese sentido, Castro también recalcó que merecen “vivir” en otras condiciones y que el futuro de los niños que están en Cabica no puede depender de una moto que los lleve hasta el casco urbano de Soledad.

Por otro lado, Gladis Castro, líder comunitaria de Cabica, afirmó que no cuentan con ninguna vía de acceso para salir al pueblo porque la carretera que conecta con Soledad está reventada.

Con base en ello, la habitante les solicitó ayuda a las autoridades del Atlántico y el Magdalena para que centren su mirada en la población vulnerable.