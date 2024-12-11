La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en atención a denuncias ambientales realizadas por la comunidad de vecinos del sector de Alameda del Río, le suspendió actividades a la constructora Amarilo SAS por tala de cobertura vegetal.

Tras varias visitas técnicas, la CRA atendió el llamado de los grupos sociales denominados como ‘Los Guardianes Verdes’, ‘Club Jardinería’ y ‘Comunidad Alameda’, obligando a la suspensión inmediata de actividades de aprovechamiento forestal en dos lotes localizados entre las carreras 43 y 43B con calles 114, 116 y 117, del sector Alameda del Río, en zona de expansión urbana del Distrito de Barranquilla.

La decisión se tomó con el propósito de impedir la continuidad de remoción de cobertura vegetal en las áreas con extensiones de 1,58 hectáreas y 1,71 hectáreas, así como impedir que se configuren probables afectaciones ambientales debido al uso inadecuado e insostenible del recurso flora, al no contar presuntamente con las autorizaciones ambientales correspondientes.

La subdirectora de Gestión Ambiental de la CRA, Bleydy Coll Peña, señaló que en el ejercicio de la potestad sancionatoria de esta autoridad ambiental, se le impuso a la sociedad Amarilo SAS., la suspensión inmediata de actividades de aprovechamiento forestal e iniciaron el procedimiento sancionatorio ambiental.

De acuerdo con la Corporación, la constructora no tendría autorización para el aprovechamiento forestal y la remoción de la cobertura vegetal, para el desarrollo de una vía destapada donde se proyecta la calle 116 entre carreras 43 y 43B y para la ampliación de zonas de trabajo de Amarilo, sin el correspondiente permiso ambiental.

También se está revisando una supuesta disposición inadecuada de residuos sólidos, vertimiento de aguas residuales no domésticas, asociadas a la fabricación de concreto y arrastre de sedimentos por escorrentía, sin tratamiento previo y directamente sobre el suelo, sin contar con el respectivo permiso.

Desde la Corporación afirmaron que la medida preventiva se levantará cuando se compruebe que la constructora Amarilo cumplió con la correspondiente autorización de aprovechamiento forestal para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en las áreas mencionadas.

Por otra parte, la CRA añadió que viene adelantando una actuación administrativa con el ánimo de realizar requerimientos a la sociedad mencionada, a fin de que se implementen las acciones correctivas necesarias para la recolección y adecuada disposición de los residuos sólidos, y se delimite su área de trabajo para la adecuación de terreno y construcción de obras civiles.

Finalmente, dieron a conocer que la compañía Amarilo tendrá que diseñar las medidas de manejo para la prevención, control, mitigación de los impactos generados por estas actividades, retirar las mangueras y todo elemento de captación en dicha área; asimismo, no disponer residuos sólidos o de construcción o demolición en el área, no realizar vertimientos o extracción de las aguas en el área de interés para riego o cualquier otra actividad sin contar con autorización previa, ni realizar captación de aguas sin contar con autorización previa.

Jeisson Gutiérrez Motobomba de Amarilo extrayendo agua de un lote en Alameda del Río.

Quejas de la comunidad

Luego de la suspensión ejecutada por la CRA a las actividades de la constructora Amarilo por tala en dos lotes de Alameda del Río, la comunidad del sector cuestionó que la empresa siguiera con sus labores de captación de agua en un punto de este terreno. Además, piden participar en la reubicación de las especies que habitan en el lugar.

Alfredo Noya, miembro del grupo ambiental ‘Los Guardianes Verdes’, señaló que en esta zona existen 40 especies de aves, babillas, iguanas, entre otros animales.

“Hicimos un requerimiento y la CRA hizo una resolución en la cual dice que se suspende la actividad en este lote. Han insistido en sacar el agua y estamos aquí presentes para decirles que se suspenda todo tipo de aprovechamiento forestal, que incluye tomar y cortar los árboles, sacar los animales y el agua”, afirmó.

Noya expresó que la constructora insiste en que el terreno es de su propiedad; razón por la cual, la firma señala que puede continuar con las intervenciones.

El morador de la zona aclaró que no están en contra del desarrollo urbanístico; pero, insisten en que es necesario buscar un nuevo hogar para los animales.

“Estamos dispuestos a participar en el traslado de los seres vivos que están aquí, porque estos son sintientes”, finalizó.

Según Laura González, quien dice que es ambientalista desde los 15 años, también hay peces en el sitio. “Hay peces, dicen que no hay vida, pero sí la hay. Los animales están desesperados, porque no tienen dónde vivir. Las aves vienen y se posan con su gramado. Se necesitan casas, pero hay que pensar en que ellos son los dueños de acá”, aseguró.

González resaltó que en el tramo puede quedar una zona verde de Barranquilla, permitiendo el aumento del oxígeno en la atmósfera de la capital del Atlántico.

¿Qué dice Amarilo?

La constructora Amarilo explicó que presentará los documentos necesarios para demostrar que no se han realizado actividades de tala en dichos predios y para evaluar si es necesario obtener permisos de este tipo, según los estudios técnicos. Igualmente, enunció que no ha iniciado obras en el interior de los lotes.

La firma, asimismo, expuso que frente a este proceso entregará a la CRA, en ejercicio de su derecho de defensa y debido proceso, todos los soportes y pruebas para demostrar que no ha cometido ninguna infracción ambiental.