La ciudadanía barranquillera y todos aquellos que sientan que necesitan ser escuchados por las inconveniencias que les genera el cobro de la valorización en sus hogares, tendrán la oportunidad de participar y tener voz en la próxima sesión descentralizada que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla el día 6 de diciembre.

Lea también: Asociación Cívica Por Amor a Barranquilla respalda demanda de senador Gómez Amín contra cobro de valorización

De acuerdo con el senador Carlos Meisel, quien presidirá la sesión, la ciudadanía debe ser la protagonista durante este evento.

“Queremos que sea un contraste con las socializaciones chimbas que ha hecho el ministerio, en la cual no ha asistido ninguna de las personas que van a ser afectadas por este injusto cobro, por este motivo me voy a encargar de que el micrófono durante la sesión lo tengan las personas de los restaurantes, hoteles, y demás afectados por el cobro; hay que tratar de que los políticos hablen menos y que la comunidad hable más”, dijo Meisel a El Heraldo.

Agregó, además, que la idea es que el Gobierno se lleve un mensaje de que este cobro es una injusticia para todos los habitantes de la región Caribe

“La ministra se tiene que llevar un mensaje de todo esto que estamos haciendo, necesitamos que aterricen en la realidad y no en el desconocimiento que ellos están mostrando en este cobro generalizado e injusto que no mira a través de las problemáticas y realidades de muchos habitantes del territorio”, declaró.

El congresista del Centro Democrático mencionó también que “están invitados todos los senadores de la bancada caribe, miembros de la comisión cuarta del senado y mis compañeros del partido”.

Por otro lado, fue enfático en que no hay justificación para que el cobro de esta valorización comenzará por la región Caribe. “Que no se nos olvide que el Gobierno comenzó con nosotros el cobro porque se les dio la gana, pero con el mismo cuento van a ir a otras regiones a querer implementar esa dinámica y no podemos permitirlo”.

Recordó a toda la ciudadanía que para asistir a la sesión solo tienen que llegar a la Asamblea Departamental del Atlántico a las 9:00 a.m., horario en el cual se va a llevar a cabo el evento.

Hasta el momento, la lista de asistentes a la sesión ya la conforman los habitantes de Villa Campestre, restauranteros de Punta Roca, miembros de Playa Mendoza, entre otros grupos y sectores.

Además: Este sábado vence plazo para actualizar censo predial de valorización