Las socializaciones del programa de valorización para Atlántico y Bolívar han sido un fracaso. Casi nadie ha asistido a las tres reuniones organizadas por el Ministerio de Transporte para explicar los alcances de este proyecto que comenzará a implementarse este mismo año.

El primer encuentro fue en Cartagena, donde solo estuvieron presentes poco menos de 50 personas, lo que generó fuertes críticas de varios sectores, puesto que no se les informó debidamente sobre la reunión. La segunda cita fue en Barranquilla. En esta ciudad casi nadie acudió a la convocatoria. En ese momento, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, cuestionó al Ministerio de Transporte tras calificar de “clandestinas” las socializaciones, por la forma en que se han organizado y la poca participación de la gente.

Sin embargo, la de Puerto Colombia, que se realizó en la mañana de este jueves, puede considerarse como un fracaso, porque solo asistieron cuatro personas de la comunidad y nuevamente el senador Meisel.

Alberto Mario Forero, residente en la zona de Villa Campestre, fue uno de los que llegó hasta la institución educativa donde se realizó la socialización. No ocultó su molestia, no solo por el cobro de la valorización, sino por lo que considera un despilfarro de los recursos públicos que provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes.

“Me llama la atención que todo esto que ustedes están haciendo aquí son recursos públicos, son recursos de nuestros impuestos. Ustedes se están gastando aquí un poco de plata; allí hay sanduches, gaseosas y aquí no hay nadie. Aquí no vino nadie, pero ustedes se están gastando toda esa plata de los impuestos. Y por qué no vino nadie, porque las hacen a horas donde todas las personas están trabajando, no notificaron a ningún propietario o poseedor de un inmueble”, cuestionó Forero.

Acto seguido, le dijo a los delegados del Ministerio que la valorización sí es inequitativa e ilegal.

A su turno, el senador Meisel volvió a arremeter contra el Ministerio: “Ustedes están haciendo esto muy mal, lo están haciendo en unos salones oscuros. Y lo están haciendo mal porque la gente que le toca pagar está, a las 11:00 a. m. trabajando”.

El senador reiteró que el Ministerio de Transporte, además, está mintiendo porque la plata del recaudo se irá a otras zonas del país, no se invertirá en el Caribe