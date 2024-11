Una reforma responsable fiscalmente. Esa es la propuesta que hacen los alcaldes del país en el marco de la discusión que se viene dando por las modificaciones planteadas al Sistema General de Participaciones.

De esta manera, según los mandatarios locales, se puede impulsar la descentralización y la llegada de recursos para fomentar el desarrollo desde las regiones.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sostuvo que la descentralización debe ser una herramienta real para impulsar el desarrollo de las regiones en el país.

“Yo sí creo que se tiene que dar la discusión alrededor del Sistema General de Participaciones, pero no es el momento”, dijo.

El mandatario sostuvo que esta discusión se debe dar con un “Gobierno serio, independientemente cuál sea la línea ideológica; este Gobierno lo va a aprovechar de manera populista”.

En ese sentido, Gutiérrez expuso que “no puede ser un discurso en el que usted diga que va a aumentar $50 billones por año, transfiriendo más a las regiones sin ni si quisiera tener la plata y teniendo déficit fiscal”.

Sostuvo que es necesario que el Estado debe reducir la burocracia y la corrupción, porque se ha incrementado. A las regiones podrían llegar siendo eficientes, pero los ministerios no tienen cifras positivas de ejecución”.

Gutiérrez recalcó que todos los alcaldes se encuentran de acuerdo con una mayor participación en el Sistema General de Participaciones, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen en sectores como salud y educación.

Por su parte, Jorge Giraldo Rojas, alcalde de Manizales, expuso que hay que dar un debate más profundo alrededor de la descentralización.

“Desde hace más de 15 años están creando leyes y entregando responsabilidades a los municipios, pero no nos entregaron los recursos y el Sistema General de Participaciones no ha incrementado un milímetro, pero además se focaliza solo en tres cosas: salud, educación y saneamiento básico”.

Recalcó que el incremento al SGP debe hacerse con “juicio fiscal”: “La descentralización no es por me dejen ser el jefe de policía como alcalde, es que me pongan los recursos para poderlo hacer, que yo pueda poner cámaras, que pueda ponerle buenos elementos a nuestros policías”.