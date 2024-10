Las familias del barrio La Chinita, al suroriente de Barranquilla, recibieron este fin de semana un cambio en su calidad de vida. El alcalde Alejandro Char visitó varios hogares de este sector de la ciudad para entregar los nuevos mejoramientos de vivienda de la administración distrital, que consisten en la transformación de las redes eléctricas, paredes, cocinas, baños y paredes de los barranquilleros.

Deysa García, una de las beneficiarias del programa distrital, comentó que el cambio en su vivienda fue significativo para ella y toda su familia.

“Me siento muy feliz y orgullosa por cómo quedó mi casa. Gracias a Dios y al señor alcalde de Barranquilla porque hoy vivimos con más dignidad. Antes el baño de mi casa era muy maluco, no tenía baldosa, me daba pena si me pedían usarlo, pero ahora toda mi casa está en mejores condiciones para toda mi familia”.

Luz María Leal, otra de las beneficiarias de La Chinita, mencionó lo importante que es que otras familias de la ciudad cuenten con la ayuda de este programa. “Me siento contentísima. Gracias a Dios y al señor alcalde Alejandro Char porque nos han dado esta maravilla. No tenemos palabras para darle las gracias porque esto es un gran regalo. Nunca me imaginé ver mi casa tan bonita, es un milagro de Dios porque mi cocina estaba en bruto, mi cuarto, todo estaba en mal estado. Ahora también tengo nevera porque antes tenía una que no servía. Todo el que la ve me felicita porque se ve una casa grande y bonita”.

De esta manera, el alcalde Alejandro Char señaló que con este programa de mejoramiento de vivienda se busca beneficiar a 20.000 familias durante este cuatrienio.

“Desde La Chinita, estuvimos entregando casas totalmente renovadas a familias que vivían en condiciones precarias, cumpliendo su anhelo de vivir dignamente como lo merecen. Basta con ver este antes y después para confirmar que vamos por buen camino. El programa de Mejoramiento de Vivienda es la mayor inversión realizada dentro de los hogares, de la puerta pa’ dentro, mejorando del cielo a la tierra la calidad de vida de nuestra gente. Seguimos más firmes que nunca, cambiando vidas. Serán 20 mil familias beneficiadas en total, ¡y aún queda mucho por recorrer!”, dijo.

El mandatario extendió la invitación a los barranquilleros para que sigan postulándose al programa.

Los interesados en acceder a este beneficio lo pueden hacer a través de la página web de la Alcaldía: https://www.barranquilla.gov.co/obraspublicas/mejoramiento-de-vivienda en el que se encuentran los requisitos y el enlace para inscribirse.

Además, pueden dirigirse a la sede principal de la Alcaldía de Barranquilla, ubicada en el Paseo Bolívar, donde podrán recibir mayor información o registrarse.