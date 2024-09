Como una carrera de “obstáculos” calificó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, todo lo que ha sido el proceso de impulsar la reforma laboral, así como las discusiones alrededor de este tema, ante las instancias del órgano legislativo, en este caso el Congreso de la República, y en el país en general.

Sostuvo que el Gobierno nacional lleva más de dos años trabajando para que esta reforma sea una realidad y por ende beneficie a toda la clase obrera y trabajadora del territorio nacional con mejores condiciones laborales.

Destacó el avance que se obtuvo en la plenaria de la Cámara de Representantes en donde se aprobó en segundo debate la ponencia positiva de la reforma laboral, con 91 votos a favor y cuatro en contra.

“Este es un mensaje que manda el Congreso de la República al país, donde llevamos más de dos años trabajando para que esta reforma se haga realidad. Ya se ha enrutado, ya tenemos acuerdos importantes que aseguran que esta reforma sigue avanzando. El próximo lunes votaremos los cuatro artículos que ayer (miércoles) se discutieron y empezaremos a votar. Recuerden que son ochenta artículos que tiene la reforma y tenemos ochocientas proposiciones”, expuso la ministra.

Precisó que con esta reforma se busca modernizar el código de trabajo que ya lleva 70 años en la legislación colombiana, alineándolo con la Constitución y los estándares internacionales.

“Esto ha sido todo un proceso, hace dos años estamos luchando esta reforma laboral. Hoy tenemos un código sustantivo del trabajo que tiene 70 años, es del siglo pasado. Necesitamos ponerlo a tono con la Constitución Política, con los estándares nacionales judiciales, pero también con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los compromisos que este país ha adquirido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y con todos los demás países con los que se ha comprometido”, explicó Ramírez.

La alta funcionaria señaló que la reforma se fundamenta en tres pilares fundamentales como la estabilidad laboral; igualdad y protección de las mujeres; la reconversión laboral y justicia social.

En el primer pilar se promueven contratos a término indefinido y asegura que todos los trabajadores, incluyendo los del campo y el trabajo doméstico, tengan acceso a todas las prestaciones sociales. Además se proponen medidas específicas para el trabajo agropecuario y para proteger a los trabajadores temporales.

“Eso que nos quitaron con la Ley 50 y la Ley 189, estamos diciendo ahora que Colombia debe transitar hacia un país de derechos. Eso significa que hay que trabajar duramente por la estabilidad laboral y esta la estamos trabajando a través del sistema de contratación. Contratación a término indefinido con todas las prestaciones como el eje central que está en este país. Los contratos a término fijo, sí, hasta cuatro años y de ahí en adelante pasarán a ser a término indefinido, pero tienen que pagar todas las prestaciones sociales”, enfatizó.

Frente al contrato de obra o labor, la ministra comentó que con la reforma se mantienen pero que se deben garantizar todas las prestaciones sociales de ley. En el caso del trabajo doméstico o contrato de tiempo parcial, este debe ser con “proporcionalidad”.

“Ese contrato a tiempo parcial y con proporcionalidad es el que se puede aplicar a todos los oficios estacionales, es decir, a las épocas de cosecha, a las temporadas de altas, a las temporadas bajas. Lo único que decimos es que tienen que pagar las prestaciones sociales con proporcionalidad”, apuntó.

Expuso que la reforma también contempla el contrato agropecuario y el jornal agropecuario que busca impulsar la formalización laboral traducida además en seguridad social. Indicó que para quienes trabajen en el campo la ley establece que el Sisbén sea permanente, de tal manera que solamente paguen pensión y riesgos. En el caso del sector urbano, el sector popular, se mantiene el Sisbén por seis meses compatible con su empleo y posteriormente haga la transición al régimen contributivo.

“Estamos cerrando la tercera convocatoria de este año y tenemos 16.700 empresas inscritas. Este es un beneficio que se hace por cada persona discapacitada que una empresa le genere empleo, nosotros le reconocemos el 35 % de la nómina, esto significa $445.000. Por cada mujer cabeza de hogar, le reconocemos el 30 %; por cada joven entre 18 y 28 años, le reconocemos el 30 %; por cada persona mayor de 28 años, hombre o mujer, le reconocemos el 20 %”, informó.

Y agregó que “estos son incentivos directos a nómina, lo que facilita claramente que se generen los nuevos empleos y protegemos de esta manera a los pequeños emprendedores, a los pequeños y micros, y ayudamos a impulsar para que haya la formalización tanto en el campo como en la ciudad”.

Por otra parte, la ministra precisó que la reforma plantea licencias para condiciones específicas de salud, como la endometriosis, y amplía la licencia de paternidad, promoviendo un cambio cultural en el cuidado de los hijos.

“Tenemos la protección para las mujeres en toda su diversidad. Estamos planteando no solamente la incapacidad sino la licencia de lo que significa la endometriosis. Damos el derecho para que tengan su licencia o su incapacidad reconocida (…) también algo importante que es la licencia de paternidad y esto tiene una resistencia inmensa. Hay que dar la oportunidad para que los hombres aprendan ese cuidado que es el que nos tiene la sobrevivencia de la especie. Pero que permita que las mujeres salgan a la producción fuera de sus casas. Es una medida de cultura, de comprensión y de transformación de la cotidianidad”, expuso.

Por último, Rodríguez señaló que la iniciativa devuelve el pago completo por trabajo en domingos y festivos, de manera progresiva, y busca –además– revertir la precarización laboral.

“La productividad está de la mano de los saberes y del impacto de la inversión en tecnología, en bienes y servicios, fundamentalmente que es inversión para mejorar los procesos productivos. No es cierto que la riqueza la produzca el empresariado, la riqueza la produce la fuerza del trabajo. Esta reforma devuelve la jornada del día de 6 a.m. a 7 p.m. y de 7 p.m. a las 6 a.m. Además se restablece el pago del festivo y los dominicales al 100 %. Pero somos conscientes de la realidad del país y lo hacemos de manera progresiva. El próximo año será el 80 %, el siguiente el 90 % y el último el 100 %. Eso se llama justicia laboral”, anotó.

Y enfatizó que “nuestra teoría es a mayor ingreso, mayor consumo, a mayor consumo, mayor reactivación económica y mayor bienestar de las familias y de sus trabajadores. Por lo tanto aumenta la productividad”.