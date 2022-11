Van 187 personas reubicadas en albergue temporal en La Peña

Según la corregidora, María Luisa Sarmiento, se ha avanzado en el censo para establecer cuántas familias debieron ser trasladadas a la Institución Educativa Técnica de La Peña, que funciona como albergue temporal.

La funcionaria precisó que hasta el momento han llegado alrededor de 44 familias, en su mayoría del sector de Puerto Bello.

“El censo está avanzando, hemos reubicado a 187 personas, distribuidas en 44 familias. Aún faltan unos censos por establecer”, resaltó Sarmiento.

Así mismo, señaló que hay algunas familias que no han querido salir de las casas, porque aseguran que pueden esperar un poco más. “Hay algunas casas que están cerca de la Ciénaga, que no sufrieron mayor afectación (...)No quieren salir de ahí, porque es una parte alta”, informó la corregidora.