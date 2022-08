Comunidad pide construcción de andenes en el Oasis, Soledad

“Es muy difícil transitar con nuestros niños por aquí, porque no hay un espacio adecuado para las personas que andamos a pie. Tenemos que caminar lento y con cuidado, ya que nos pueden atropellar, pero el sol da muy fuerte aquí y uno quiere salir lo más rápido de esta carretera”, declaró Adela Yepes, madre de un estudiante del colegio.

A su vez, Vladimiro Villarreal, habitante del sector, agregó que muchas personas caminan por el tramo en busca de llegar al nuevo edificio de la Alcaldía, para realizar distintos trámites, y manifestó no “comprender” cómo la administración no se ha “percatado” de esta situación al estar tan cerca.

“La carrera 16 es una de las vías que se usan para llegar a la Alcaldía. Yo me imagino que el señor alcalde (Rodolfo Ucrós) ha tenido que pasar por aquí y ver cómo está esto. ¿Por qué no han hecho nada?”, cuestionó el ciudadano.

Villarreal agregó que los andenes cubiertos de maleza se han convertido en un “botadero de basura” y dijo que “los peatones tienen que luchar con el sol, porque no hay sombra; deben ir precavidos de que no los atropellen, ya que no hay sendero peatonal y, además, tienen que ir aguantándose los malos olores que abundan en el sector”.