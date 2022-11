Residentes de Piojó revivieron sus duelos

La alcaldesa del municipio de Piojó, Omaira González Villanueva, dijo a EL HERALDO que actualmente se estudia la viabilidad de declarar este espacio como campo santo; sin embargo, este proceso es realizado por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, y la Secretaría de Salud departamental.

“Por lo pronto los trabajos de mitigación se están realizando porque hay muchas bóvedas expuestas y por ende los cadáveres, y eso necesita de un tratamiento. El monitoreo es permanente y lo adelanta la CRA y la Gobernación del Atlántico, hasta tanto el terreno no seque y deje de moverse no vamos a definir si se declarará campo santo o no. Además, se debe adelantar un proceso con las familias a ver qué deciden ellos también”, enfatizó la funcionaria.