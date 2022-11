Advierten sobre vía “obstaculizada” en Portal de los Nogales

Un equipo periodístico de EL HERALDO visitó la zona y logró constatar que la movilidad se encuentra afectada a causa de estos objetos.

Javid Camacho, residente del sector, indicó que esta situación se viene presentando desde hace seis meses atrás y que estos elementos fueron “instalados” por los vecinos que viven frente a esta vía.

“Yo tengo moto, ese pedazo es oscuro y he estado muchas veces a punto de accidentarse porque no se ven las llantas ni los palos. Eso no tiene señalización y los buses que pasen pueden colapsar”, dijo Camacho.

El hombre contó que los conductores de transporte público colectivo de las rutas que pasan por el barrio han intentado quitar estos elementos, pero que la comunidad sale a evitarlo tras argumentar que esa es su calle y pueden poner lo que deseen en esta calle.

“Los árboles están muy sobre la vía y solo queda un carril para ambos sentidos. Los vehículos deben esperar a que pasen unos para poder pasar los otros y hay que mencionar que estas llantas están muy pegadas a la esquina y cualquier bus que venga a alta velocidad puede chocar”, añadió Camacho.

La residente Everlide Ruiz extendió un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias que requiere el caso y se eviten posibles accidentes.

“Necesitamos que vengan a quitar estos objetos y que haya vigilancia para que no vuelvan a ponerlos”, sostuvo Ruiz.