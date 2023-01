Rechazo en el Atlántico a cobro de valorización por obras viales

Eduardo Munarriz, empresario y usuario de la Vía al Mar, sostuvo que esta iniciativa es “inconveniente” e impacta de forma negativa en el desarrollo de los municipios ubicados en la zona de influencia de los distintos proyectos viales.

“Es un tema complicado porque si los terrenos están en esa zona son rurales y no ejercen ninguna actividad, no tienen un ingreso para cubrir más pago de impuesto. Ahí todo el mundo va a querer vender los predios porque no tienen para pagar un impuesto adicional”, sostuvo el líder de la zona.

Asimismo, indicó que “en esa zona no existe una agroindustria que otros puntos del país. Esos predios sirven para el desarrollo urbanístico con viviendas en estratos 1, 2 y 3”.

Por su parte, Rafael Pérez, líder del corregimiento El Morro, ubicado en jurisdicción de Tubará, se mostró en desacuerdo con el cobro del tributo: “Es preocupante que nos llegue el cobro de un nuevo impuesto, cuando nosotros en 2016 pagamos un tributo al Invías por reflejo de carretera. En mi caso fue una suma de $38 millones”.