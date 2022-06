Alcaldía debe presentar nuevo proyecto sobre operador de agua en Soledad

Debido a que no surtió el trámite completo durante las sesiones extraordinarias, el Concejo de Soledad archivó el proyecto de Acuerdo a través del cual se buscaban las facultades para abrir un proceso de licitación para un nuevo operador de los servicios de acueducto y alcantarillado durante los próximos 25 años.

Este medio pudo conocer que, a pesar de esta decisión, en el seno de la corporación se continúan analizando las vías para dar una respuesta a la recusación presentada por una ciudadana y que impidió que la iniciativa fuese debatida en la plenaria.

“En el Concejo se está dando trámite a la recusación, pero es un acto administrativo sin validez. Ese proyecto no fue votado y se archivó, no está en trámite ni se está estudiando. No se hará nada con él”, explicó el concejal Bryan Orozco.

Ante este panorama, la administración local debe volver a presentar el proyecto de Acuerdo ante el Concejo para que inicie su trámite desde cero.

Sin embargo, existe cierta preocupación entre la comunidad soledeña debido a la incertidumbre que se ha generado, ya que –hasta el momento– no se ha presentado una nueva iniciativa para tal fin.

Recientemente, el alcalde Rodolfo Ucrós sostuvo a este medio que estaban a la espera de una decisión del Concejo para determinar la hoja de ruta pertinente.

“No ha habido una decisión formal y clara, estamos a la expectativa”, dijo Ucrós en su momento.

Mientras que el secretario de Planeación, Leonardo Pereira, sostuvo que primero hay que esperar se surtan las recusaciones, para luego presentar nuevamente el proyecto y que este se pueda discutir y avanzar de una manera más rápida.