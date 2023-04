Air-e anuncia trabajos eléctricos en Altos del Parque y Puerto Colombia

Con el fin de instalar nuevas redes eléctricas este miércoles 19 de abril la empresa Air-e anunció la ejecución de obras en el barrio Altos del Parque, en el horario que comprende desde las 7:10 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Por lo anterior, el sector de la calle 98 a la calle 99 entre carreras 64C y 65 permanecerá sin energía durante el tiempo de la labor.

Asimismo, por motivos de normalización de red y transformadores, se presentarán suspensiones del servicio de 8:00 a.m. a 11:53 a.m. en la carrera 5 con calle 51B, en El Santuario; y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 51B con carrera 4C, en Carrizal.

En la calle 79A con carrera 26B2, en el barrio El Silencio, se cambiarán postes y elementos eléctricos en mal estado de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Finalmente, en el municipio de Puerto Colombia, Air-e informó que se realizarán adecuaciones eléctricas con interrupciones del servicio eléctrico de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 46 con calle 133; y de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. en Lagos del Caujaral y la carrera 46 vía Puerto Colombia del kilómetro 2 al kilómetro 10.