Air-e anuncia instalación de redes en sectores de La Pradera y El Silencio

Para este viernes la empresa Air-e anunció la ejecución de trabajos de instalación de acometidas y de otros elementos en los barrios La Pradera y El Silencio, que hacen parte del proyecto PRONE de normalización del servicio eléctrico.

Por esta razón, la compañía indicó que entre las 8:20 a.m. y las 4:20 p.m. se suspenderá el suministro de energía de la calle 120 a la calle 121 entre carreras 15 y 20.

Asimismo, en sectores de El Silencio personal técnico ejecutará labores de cambio de postes e instalación de elementos de red de 5:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 26C7 con calle 75B y en la carrera 27C7 con calle 75B.

Otros trabajos de mantenimiento están programados de 7:20 a.m. a 10:00 a.m. en la carrera 12 sur con calle 71 (Siete de Abril); de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en la carrera 16 con calle 11 (La Luz); y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 49 con carrera 2F (Carrizal).