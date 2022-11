Queda en manos del próximo alcalde el futuro de concesión de Triple A: Ucrós

El alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós, manifestó que si bien no han sido notificados de manera oficial del fallo, dejó en claro que son “respetuosos” de las decisiones judiciales y acataran lo emitido una vez tengan la debida comunicación en el despacho.

El mandatario manifestó su preocupación sobre el hecho de que los medios de comunicación sean los primeros en enterarse de estos fallos del Tribunal antes que el mismo ente territorial.

“Según lo que he leído, en el fallo –hay que dejarlo claro– no hay ningún tipo de ilegalidad. Los requisitos estaban anexos, simplemente el Tribunal invalida por no haber incluido una tabla en el resuelve del Acuerdo municipal que tiene que ver con las vigencias futuras”, explicó.

Indicó, a su vez, que esta información “hacía parte del Confis y los anexos técnicos del proyecto de acuerdo y el Acuerdo municipal que estaban debidamente publicados y con el suficiente tiempo de antelación en los documentos contractuales de la plataforma Secop”.

Por otro lado, cuestionó que algunas ordenanzas de distintos departamentos y acuerdos de municipios cercanos a Soledad no contemplen esta tabla presupuestal y no se proceda a su invalidez como sí pasó —dijo– con el municipio que dirige.