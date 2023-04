231 mil vehículos se movilizaron en Atlántico por la Semana Santa

Unas de las estrategias implementadas por Tránsito del Atlántico para reducir la accidentalidad en carretera fue ‘Semana Santa Segura, reflexiona y vívela’, a través de la cual informaron a los conductores sobre la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades como no exceder límites de velocidad, no usar el celular al conducir y si van a consumir licor no deben manejar, entre otras.

Otra campaña que ejecutaron las autoridades de tránsito fue un ‘Café por la vía’, esta tenía como objetivo que los conductores realizaran pausas activas, de manera especial si son viajes largos, y la campaña ‘Gánate el trago más caro de tu vida’ para concientizarlos sobre evitar conducir si han consumido bebidas embriagantes.