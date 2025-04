Este 2025, el Estímulo Social de Transporte para Estudiantes (Este), una estrategia de la Alcaldía de Barranquilla, amplió la cobertura de beneficiarios en 42.5% pasando de 5.153 (2024) a 7.339 jóvenes de Barranquilla en este año.

Para la noticia, realizaron un evento en la que se oficializó la entrega de las 7.339 tarjetas a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, con lo que la Administración distrital facilita el acceso y permanencia de jóvenes barranquilleros de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior.

“En Barranquilla, nuestros estudiantes tienen más oportunidades para estudiar y menos gasto para el pasaje. Con el Estímulo Social de Transporte para Estudiantes, miles de jóvenes barranquilleros ahora podrán moverse por la ciudad para llegar a sus clases, con un ahorro del 40% en el pasaje de @transmetrobaq y buses urbanos. Cada trayecto les cuesta solo $1,980. Estamos invirtiendo más de $979 millones para que desplazarse a su universidad deje de ser un lujo. Solo les pido que estén muy unidos y que sean buenas personas”, expresó el mandatario distrital.

De esta manera, informaron que la Administración del alcalde Char asume el 40% del costo total de cada pasaje para asegurar que los jóvenes que están formándose en la educación superior puedan movilizarse a sus clases y recibir un alivio en su economía.

En su intervención, el alcalde destacó que por primera vez este subsidio de transporte beneficia a usuarios de transporte público colectivo a través de Sibus: “El año pasado vine aquí a lanzar la tarjeta Este y yo me sorprendí porque solo era para Transmetro. Entonces yo dije no, no es suficiente si solo damos el subsidio al Transmetro, vamos a ampliarlo al colectivo y bueno, mira que los números te dan claramente que el colectivo es el 66% y el 34% (de los beneficiarios) se mueven en Transmetro”.

A propósito, para este 2025, el subsidio se podrá utilizar en el Sistema de Transporte Masivo Transmetro y en los buses urbanos que están adscritos al Área Metropolitana de Barranquilla - AMB.

De igual manera, el mandatario distrital destacó cómo la institución universitaria de Barranquilla ha crecido en los últimos años, aumentando el número de estudiantes.

“A mí me tiene muy contento el evento de hoy, la posibilidad de que ustedes puedan moverse. Me sorprende cómo ha crecido la IUB, esa es la Universidad de Barranquilla, y lo bueno es que ya la estamos llevando al barrio. O sea, hemos hecho tantos colegios nuevos que estamos aprovechándolos después de las 5:00 de la tarde”.

Al cierre, el alcalde Char dejó un mensaje de solidaridad a los estudiantes y a la comunidad educativa que asistió al evento.

“Yo les pido algo más allá de facilitarles el transporte y que la universidad esté cerca de ustedes y es que sean buenas personas, sean buenos amigos, sean solidarios con el que está al lado. Si tienen un problema, acompañen, eso nos hace más fuertes, eso nos hace invencibles, eso nos hace imparables, y eso hace finalmente que Barranquilla vaya a otro nivel”.

Los beneficiarios

Diego Orellano, estudiante del programa tecnológico en Dirección de Venta, del Sena, expresó: “Este apoyo es muy especial ya que es una ayuda que nos brinda la Alcaldía para nosotros los jóvenes. Poder movilizarnos mejor y pues así ahorrar dinero para otras cosas, pueden ser como para merienda, almuerzo o cualquier necesidad que tenga por el Sena”.

Y Hermione Altamar es estudiante de Psicología en la CUC y reside en el barrio El Bosque. Ella es una de las beneficiarias y manifiesta: “Yo fui parte de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes del Distrito y conozco cuál ha sido su trayectoria, dándole oportunidades a esa población. Hoy, hacer parte de este estímulo nos ayuda muchísimo a seguir estudiando realmente. El no tener un pasaje nos afecta también en la asistencia, en nuestras notas y realmente saber que tenemos esto es una tranquilidad para nosotros, nos va a ayudar en la economía”.

Los beneficiarios de este estímulo de transporte pasarán de pagar $3.300 a $1.980, con una cobertura de 40 trayectos al mes de lunes a sábado.

De los 7.339 beneficiarios de Este, 4.856 escogieron como medio de transporte los buses urbanos, es decir el 66% y 2.841 decidieron hacerlo a través del Sistema de Transporte Integrado Transmetro, representando el 34%.

“Esta es una propuesta interesante que está liderando nuestro alcalde Alejandro Char, un estímulo al transporte desde su vivienda a la universidad o institución donde estén estudiando. Durante este semestre, nuestro alcalde aumentó el presupuesto en un 40%, es decir 979 millones de pesos para el programa ESTE y beneficiar a 7.339 jóvenes estudiantes de universidades, instituciones técnicas o tecnológicas”, afirmó Ismael Marín, secretario de Gestión Social.

Detalles del beneficio

2.100 buses urbanos entran a reforzar la ruta de Transmetro con todo un esquema de 70 rutas que ingresan a prestar el servicio a través de 15 empresas de transporte urbano que tienen mayor presencia en la zona de universidades: Coolitoral, Transurbar, Embusa, Carolina, Sobusa, Cootrab, Monterrey, Cootransco, Coochofal, Flota Angulo, Sodetrans Coasoatlan, Transdiaz, Trasalianco.

