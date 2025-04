La Alcaldía de Barranquilla invitó este martes a los ciudadanos a realizar los preparativos previos al inicio de la temporada de lluvias que se avecina a la ciudad, en especial al cuidado de los techos de las viviendas, con el fin de evitar emergencias y daños en los hogares de los ciudadanos.

Lea más: Air-e Intervenida pide salvavidas financiero a la Superservicios para el pago a generadoras

Según los pronósticos del Ideam, se prevé que las precipitaciones se “intensifiquen durante el mes de mayo, hasta que termine su periodo en la primera quincena de junio”, y podrían estar acompañadas por fuertes vientos, que a su paso pueden ocasionar voladura de techos de viviendas, lo mismo que partidura de ramas de árboles, desprendimiento de estos y caída de redes eléctricas.

“Esta variabilidad climática implica el incremento en la frecuencia de días con lluvias, lo que genera una preocupación para la comunidad, por lo que se le invita a que esté preparada, y a que adopte las medidas preventivas necesarias frente a esta temporada de lluvias”, señaló el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Fiorillo.

La Alcaldía reiteró a la población que es “momento indicado para que los ocupantes de las viviendas hagan el mantenimiento que requieren los techos, especialmente en las tejas que se encuentran afectadas en las cubiertas de las casas, por los efectos de las lluvias, las brisas y el paso del tiempo, antes que se intensifiquen las lluvias, para garantizar la seguridad y evitar daños en la propiedad, y reducir el riesgo de accidentes”.

Asimismo, le recuerda a la ciudadanía que, según lo establecido en la Ley 1523 de 2012, la Gestión del Riesgo es “una responsabilidad compartida por todos los ciudadanos y autoridades, no solo por el Gobierno. Esto implica que cada individuo, comunidad y entidad debe actuar de manera preventiva, solidaria y con autoprotección, cumpliendo con las disposiciones de las autoridades y participando activamente en la reducción de riesgos”.

Por tal motivo, se aconseja realizar mantenimiento periódico a los techos, revisando que las tejas estén bien fijadas a la estructura que la soporta. En caso de ser necesario, reforzar el sistema de amarres, ganchos y tornillos. Estos elementos son de muy bajo costo y se pueden adquirir en cualquier ferretería de la ciudad.

Comprobar que las cubiertas metálicas o de madera no esté en mal estado. Además, revisar que los techos no tengan represamiento de agua o humedad. No intente subir a un techo a realizar reparaciones estructurales o eléctricas mientras se presenten fuertes vientos.

Lea más: Deuda del Gobierno por subsidios va en aumento: Asocodis

Si caen los tendidos eléctricos, no se acerque a ellos. Preste atención a los árboles cercanos a los techos de las viviendas, retirando ramas colgantes, quebradas o muertas. Realice poda de árboles que estén muy cerca de las casas y de redes eléctricas. Finalmente, en caso de emergencia llamar al 123.