En los alrededores de la carrera 38 con calle 80, en el barrio Las Terraza, avanza sin frenos la construcción de diversas viviendas. Esta acelerada dinámica ha generado preocupación entre los miembros de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico debido a la inestabilidad que presenta este terreno y las afectaciones que generaría al corredor vial.

De acuerdo con Néstor Escorcia, presidente de la organización, la zona sufrió varios deslizamientos en la década de los 80 y varios asentamientos desaparecieron por completo.

“En su momento, la carrera 38 desapareció junto con los sectores que estaban alrededor por aquel deslizamiento que hubo hace más de 30 años. La carretera estuvo fuera de servicios por varios años y luego se rehabilitó con taludes que fueron reforestados con árboles grandes, sin embargo, ahora están talando estos árboles y construyendo viviendas al pie de la carretera, desestabilizando el terreno y convirtiéndolo en una zona de riesgo”, comentó.

Durante una visita que realizó una comisión de la Sociedad de Ingenieros se pudo evidenciar que recientemente se iniciaron nuevas construcciones en la zona, a pesar de que las autoridades habían demolido gran parte de ellas.

“No hay control sobre la invasión que hay en esta zona, cada vez más gente sin muchos recursos llega y construye hasta casas de dos pisos para vivir. El problema es que son construcciones irregulares que van en contra del espacio público; hacen balcones en un barranco y otros elementos no estructurales que pueden provocar la caída de la casa”, explicó Escorcia.

El ingeniero también detalló que se requiere una restitución del espacio público en la zona: “Yo creo que la cosa va más por volver a las condiciones iniciales de la urbanización que se hizo cuando se rehabilitó la 38, porque realmente todas estas casas son invasiones y ni siquiera respetan la circulación de peatones y la movilidad interna, así que lo primero es tratar la cuestión con espacio público”.

Algunos testimonios de vida

Cuando Levy Abril llegó hace siete años a la zona de Las Terrazas lo hizo con la esperanza de comenzar una nueva vida. Los primeros años fueron buenos, la construcción de su casa fue tomando forma y toda la familia vivía en paz, hasta que un día llegaron unas máquinas a tumbar la calma que había en su hogar.

La advertencia era clara y ella lo sabía. No se podía construir a menos de 54 metros de la carretera de la 38, así que junto con su hermano levantaron desde los restos de piedra un nuevo hogar.

“Nosotros tenemos entendido que no se podía construir en la zona donde está la vegetación, que es donde está la inestabilidad y el talud que se rehabilitó cuando hubo el deslizamiento, de allá para acá hemos construido y nos dieron la autorización cuando tumbaron por primera vez la casa; que teníamos que ubicarnos a 54 metros de la carretera, sin embargo, me han advertido también que no puedo construir un segundo piso porque tendría más riesgo de que se colapse el terreno”, manifestó la mujer.

Con el paso de los años Levy se quedó asentada en este terreno y hasta le alquiló una casa a su amiga Graciela Sandoval, quien mencionó que la administración distrital viene haciendo varios controles sobre la zona que han impedido que algunos ciudadanos vivan tranquilos en la zona.

“Si bien hay unas construcciones ilegales que invaden el espacio público, nosotros tenemos las casas en el límite que nos dieron desde la Alcaldía, pero a veces vienen y tumban sin mirar de donde es cada infraestructura. Realmente acá no se han presentado riesgos de deslizamientos, ni siquiera por las lluvias”, comentó Contreras.

Se espera una verificación detallada para recuperar el espacio público

El Distrito de Barranquilla informó que en los últimos años se ha avanzado en la recuperación del espacio público de varios sectores de la ciudad como la Circunvalar, la Cordialidad, el sector de Puerto Mocho y la ciénaga de Mallorquín.

Sin embargo, recalcó que se prioriza también ciertos barrios como El Rubí, El Edén, y la Paz con zonas verdes.

En ese sentido, los informes de la administración local indican que entre 2011 y 2020 se han recuperado 1.275.000 metros cuadrados de espacio público con 206 intervenciones de parques, zonas verdes y plazas públicas en Barranquilla.

De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Planeación hasta el año 2022, el 91% de las manzanas de la ciudad cuentan con un parque o zona verde a menos de 800 metros lineales.

De esta manera, el Distrito también comentó que avanza en las medidas correctivas en el sector de carrera 38 con acciones para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Puso de presente que en los próximos días se hará una verificación detallada de las acciones para recuperar el espacio público en esta zona.