Como parte de las acciones de mejora del servicio de energía, este domingo 27 de abril se realizarán importantes trabajos en la subestación Malambo.

Las labores, que se extenderán desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, requerirán la suspensión del servicio en varios sectores de los municipios de Malambo, Soledad, Santo Tomás, Palmar de Varela y Sabanagrande.

Durante la ejecución de las obras, estarán sin energía los circuitos Sabanagrande 1, 2 y 3, afectando zonas urbanas y rurales de Sabanagrande, así como múltiples barrios de Santo Tomás y Palmar de Varela.

Lea también: Desde noviembre Air-e no le paga a los generadores de energía: debe $1.5 billones

De igual manera, se interrumpirá el suministro en sectores atendidos por los circuitos Malambo 7 y Mesolandia, que incluyen barrios como El Concorde, Villa Gladys y zonas cercanas a la vía Oriental y al aeropuerto de Soledad.

Adicionalmente, debido a condiciones operativas o posibles sobrecargas, podrían presentarse interrupciones temporales en los circuitos Tesoro y Oriental. Estos cortes afectarían a sectores como Caracolí, Villa Esther, El Manguito, Palmarito y zonas rurales de Malambo, además de la vereda Tamarindo y la Ciudadela Santa Sofía.

Lea también: Air-e Intervenida y Aciem fortalecen lazos institucionales en mesa de trabajo

En paralelo, se realizarán labores de lavado y poda en la infraestructura eléctrica de Puerto Colombia, programadas entre las 6:00 a.m. y las 6:30 a.m., y de 1:30 p.m. a 2:00 p.m. Los trabajos impactarán el suministro en sectores alimentados por los circuitos Puerta de Oro 1, 2, 3, 4 y 5, incluyendo urbanizaciones como Altos de Pradomar, Lagos del Caujaral, La Playa y zonas rurales de Salgar y Sabanilla.

En Barranquilla, también se efectuarán maniobras preventivas en varios circuitos durante la madrugada y la mañana del domingo. Entre las 4:00 a.m. y las 7:00 a.m., habrá suspensiones en circuitos como América Norte, Mercedes, Delicias, Industrial Norte y Oasis 11, que afectarán barrios como Alto Prado, Riomar, Olaya y El Golf, entre otros.

Particularmente, en el circuito Puerta de Oro 1, se realizará un cambio de postes en Salgar, por lo cual el sector de la calle 3 con carrera 28 estará sin servicio entre las 6:15 a.m. y las 2:00 p.m. Asimismo, en el circuito Reserva, que abastece a la empresa Tecnoglass, se desarrollarán trabajos entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 p.m.

Lea también: Los gestores farmacéuticos no reciben reconocimiento en el sistema de salud de Colombia

Por último, para facilitar obras en el edificio Actually, ubicado en inmediaciones del Corredor Universitario, se realizará una interrupción en la carrera 25 con calle 1ª, entre las 8:30 a.m. y las 11:28 a.m. Durante esta jornada también se efectuarán maniobras en el sector de la Universidad del Norte y el Colegio San José entre las 8:00 a.m. y 8:30 a.m., y entre las 11:28 a.m. y el mediodía.

La empresa de energía agradece la comprensión de la comunidad y recuerda que estos trabajos son fundamentales para ofrecer un servicio más confiable y de mejor calidad.