La presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, durante su intervención este viernes en el panel Seguridad Energética que se lleva a cabo en la ciudad, expuso su preocupación por el futuro de Petrobras -operador del pozo de gasífero Sirus-.

“Cuidado, Petrobras no vaya a encontrar las condiciones de entorno apropiadas para desarrollar el proyecto. Cuidado, no se le va a expedir la licencia ambiental que requiere ese proyecto a tiempo, porque lo que están en juego son sus inversiones y Petrobras no se va a poner, no lo hizo Shell”.

Sostuvo que las compañías no van a arriesgar sus inversiones cuando tienen un portafolio mundial al que le van a dar prioridad antes de Colombia, “si nosotros no nos ponemos las pilas y logramos que ese proyecto pueda salir a tiempo. Ojo con Petrobras, no se nos puede ir”.

Fue enfática en afirmar que ahora el proyecto Sirus tiene mayor presión sobre nosotros. Para la líder gremial lo primero que se tiene que hacer es que de manera prioritaria se acelere las licencias para que salga adelante el proyecto.

“Repito, ese proyecto nosotros no podemos seguir pensando que tiene que entrar en el 2029. Nosotros tenemos que adelantar ese programa de entrada para que ese proyecto pueda permitirnos recuperar la autosuficiencia energética”.

Y agregó que la preocupación ahora se incrementa y Sirus “es casi que la única esperanza que tenemos hoy en día. Ojo con que no la cuidemos y perdamos esa esperanza y con ello se nos pierdan todas las posibilidades de poder recuperar la autosuficiencia”, puntualizó.