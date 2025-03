Cuando Danilo José Caballero, habitante de Sabanalarga, salió de su casa en el barrio 1 de Diciembre el pasado miércoles, el sol pegaba con fuerza e iluminaba el cielo con todo su esplendor. Aquella tarde pintaba tranquila y sin muchos sobresaltos, pero con el transcurrir de las horas el cielo se nubló de repente, y las primeras gotas de lluvia cayeron en este municipio del Atlántico tras varios meses de tiempo seco.

Lea también: Galapa avanza en la educación superior: nueva sede de la IUB beneficiará a más de 300 jóvenes

El aguacero, que se extendió por casi tres horas, dejó solo destrucción a su paso y familias afectadas, quienes lo perdieron casi todo.

“En el momento de la emergencia yo no estaba en mi casa, una prima fue la que me llamó y me dijo que el agua se desbordó por toda la casa y se metió a los cuartos, dañó los televisores nuevos que teníamos y los colchones. Sin embargo, lo más afectado fue el techo, perdimos casi 20 láminas de un cuarto y tuvimos que colocarlas como fuese en la noche para poder dormir tranquilos”, comentó.

El hombre mencionó que “las ayudas no han llegado todavía, y nos tocó pagar –con un dinero que tenía ahorrado– la nueva cubierta de mi hogar”.

A María José Martínez, del barrio Santa Rosa, también le tomó por sorpresa el vendaval que azotó el municipio, puesto que la temperatura había sido alta y no había signos de lluvia por ninguna parte.

“Yo fui a la tienda a comprar cuando empezaron las fuertes brisas. El agua cayó de repente y aunque esperábamos que no durara tanto, lo perdimos todo al final”, manifestó.

La mujer también dijo que “no tenemos donde dormir porque los colchones se mojaron y lo peor de todo es que afectó también mi negocio; yo me rebusco con un puesto de perros y comida rápida, se me mojó todos los implementos, el carrito y no tengo cómo conseguir para reponer los materiales

Misael Rivas, otro de los afectados por la emergencia, comentó que “la mayoría de las casas resultaron afectadas por el vendaval, porque las láminas volaban de un lado para otro”.

118 casas sufrieron daños por las lluvias

Según el reporte de la Defensa Civil Seccional Atlántico, han sido censadas 118 casas por afectaciones del vendaval que tuvo lugar el pasado miércoles.

También: Evidencian mejoras en la recuperación financiera de la ESE Hospital Local de Ponedera

Entre los barrios más afectados se encuentran: Bendición de Dios, Bellavista, 7 de Mayo, Los Nogales, Rivon, Villa Porvenir, Santa Rosa, Villa Lewis, Tolima, Kennedy, 31 de enero, Villa Concepción, entre otros.

La Secretaría del Interior de Sabanalarga informó que se activó un Comité de Riesgo para prevenir futuras emergencias y coordinar las ayudas a las familias.