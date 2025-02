Durante el quinto Seminario de Acueducto y Alcantarillado organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) en Barranquilla, se alertó que las pérdidas de agua potable en Colombia superan el 28 %.

De acuerdo con Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, esto se debe mayormente a los fraudes, conexiones ilegales y a los asentamientos informales que van en aumento en algunas regiones del país.

Explicó que solo en Barranquilla las pérdidas superan al año los 15 millones de metros cúbicos de agua, ocupando el quinto puesto a nivel nacional.

En ese sentido, mostró su preocupación por que el riesgo de desabastecimiento en Colombia viene en aumento: “En 2014 teníamos un 14 % de pérdidas que se estaban teniendo, hoy estamos teniendo el 38 % y pues esto sigue creciendo. Siguen creciendo los asentamientos y el robo de este líquido preciado”.

Llamado a gobiernos locales

El líder gremial exhortó tanto a los gobernadores como a los alcaldes a tener un mayor control. Para ello, los invitó a legalizar los asentamientos informales, para evitar que “las personas de bien sigan pagando a las personas que están o robándose el líquido, o por las pérdidas que se dan también naturales”.

También les hizo un llamado para que incorporen dichas zonas al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para que los prestadores de servicios públicos puedan conectarlos a los servicios de agua potable.

Otra de las recomendaciones que hizo Sánchez a los mandatarios es el uso de la tecnología a través de los medidores: “No nos tiene que dar miedo. Los medidores no son para cobrarle más a la gente, los medidores son para poder tener un control de lo que están consumiendo las personas y para también poder mirar hacia el futuro”.

Mensaje al Gobierno

Desde Andesco, gremio conformado por las empresas de servicios públicos del país, invitó al Gobierno nacional que pese a las diferencias no los vean como “sus enemigos”, sino como sus aliados.

“Los invitamos a que nos vean como sus mejores aliados y que sigamos trabajando porque la paz no se construye con una firma, la paz se construye cuando se le da equidad, desarrollo y empleo a la gente”, agregó.

Fue enfático en afirmar que los empresarios no están en contra de los usuarios, sino que “estamos trabajando para lograr los costos mínimos”.

En ese sentido, expuso que “los costos no se los inventan los gerentes, que esto tiene que pasar a través de la CRA y que lo que se haga por ahí es técnico, esto no es una trampa ni una cosa diferente. No queremos que suban por encima la inflación, porque sabemos que la gente no tiene con qué pagar, y por eso también es muy importante que el Gobierno siga entregando los subsidios para que de esta manera las personas puedan seguir aportando como lo vienen haciendo en la costa y el país”.

Seguridad jurídica

Ante las preocupaciones que el gremio en reiteradas ocasiones ha manifestado, el presidente de Andesco pidió seguridad jurídica y el cumplimiento de las reglas del juego.

“Se necesita un Gobierno que nos dé los incentivos, más que cualquier cosa es incentivos y tener reglas de juego claras hacia el futuro, eso es lo más importante”, dijo.

Además le hizo un llamado a los empresarios para que sigan confiando e invirtiendo, “no solamente aquí, en Atlántico sino en toda la región Caribe”.

Como presidente del Consejo Gremial fue en enfático en afirmar que los gremios no pueden quedarse callados: “En este momento es importante que entienda Colombia que no podemos repetir errores como los que pasaron en Nicaragua, Venezuela u otros lugares”.

Los marcos tarifarios

Helga María Rivas Ardila, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, sostuvo durante su intervención que con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) viene adelantado el tema de los marcos tarifarios.

“Estamos trabajando con muchísimo criterio técnico y humano para poder llegar a este año a tener en diálogo con ustedes unos marcos tarifarios que ojalá nos contribuyan a mejorar cada vez la prestación de los servicios”, dijo.