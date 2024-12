Las alarmas saltaron durante esta semana. La Contraloría General de la República alertó que en el departamento del Atlántico, había una cantidad importante de proyectos y obras que corrían serio riesgo de convertirse en ‘Elefantes Blancos’, ya sea por falta de utilidad o porque pasados varios años de su inicio, todavía no se han terminado.

De esa alarma en el Atlántico, tres de esas alertas se enfocaron en el municipio de Sabanalarga, donde obras importantes se encuentran paralizadas, afectando a la población y sus ciudadanos.

Según reveló la Contraloría, “en el caso del municipio de Sabanalarga, desde principios de este año la Contraloría General de la República le puso la lupa a proyectos relevantes para esta población y es así como ya se tienen resultados de una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda relacionada con 6 contratos que incluyen los de la Construcción del Patinódromo, la construcción de la canalización del arroyo 20 de enero y la adecuación y ampliación de la plaza central de municipio de Sabanalarga”, describió.

Jeisson Gutiérrez La canalización del arroyo, junto a la pista de patinaje y las obras de la plaza central son obras cuestionadas por parte de la Contraloría General de la República.

La institución nacional, explicó además que en esa auditoría, realizada en cumplimiento de una intervención funcional de oficio, “se constituyeron en total 17 hallazgos administrativos, de los cuales 16 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno con incidencia fiscal en cuantía de más de $12 millones y dos con otras incidencias, los cuales serán trasladados a las instancias y entidades competentes para su trámite”.

Ciudadanos a la espera

Ante el alarmante panorama, EL HERALDO visitó la población para constatar el estado de las obras y sobre todo, para conocer la opinión de la población que es la que más se estaría viendo afectada por la problemática.

El punto elegido para el contacto con la gente fue la plaza central, precisamente, una de las obras más cuestionadas en el informe del contralor.

Ahí uno de los ciudadanos que quiso dar su opinión fue José Garcés, vendedor ambulante de jugos, quien desde hace 28 años se encuentra ubicado en la plaza ofreciendo sus productos.

“Así como está la plaza, está bien. Hay espacio para que jueguen los niños, unos detallitos que hacen falta, pero son pocos. Pero, está bien”, dijo sin mayor molestia.

Eso sí, suplicó que esta vez las obras no las inicien en esta temporada de fin de año, como sucedió la vez anterior, lo cual les dio un duro golpe.

“Uno vive del rebusque. Cerraron la plaza y ‘llevamos del bulto’, pasamos bastante trabajo. Eso fue maluco, uno no vendía nada, estábamos regados, es diferente cuando uno tiene su sitio y la clientela le llega a uno. Yo lo que vendía era veinte mil pesos, a veces vendía treinta mil. Me tocó cerrar, porque me estaba endeudando. Ahora mismo estoy vendiendo casi los noventa mil, voy para arriba porque la gente está volviendo a bajar a la plaza”, detalló sobre la planificación de los trabajos.

Por otro lado, Manuel Cuentas de 62 años, pensionado, pasa habitualmente por la plaza y la observación que tiene para pedir es el tema de la iluminación nocturna.

“La plaza quedó bien. Pero le faltan todavía muchos detalles que están pendientes por hacer y el contratista quedó que iba a terminarlas, pero todavía no lo ha hecho. De noche es bastante insegura. Hay mucha pelea y riñas entre jóvenes, sobre todo los sábados y domingos. Ojalá Dios quiera que terminen esta obra lo más pronto posible”, reclamó.

Otras de las quejas de la comunidad, tras el recorrido realizado por este medio, es que se ha desaprovechado el escenario del patinódromo y que en definitiva, a la situación de los arroyos en la población no se les ha podido dar un cierre.

¿Herencia o falta de acción?

EL HERALDO consultó directamente con el actual alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, quien no negó la situación de las obras en mención, pero apuntó que fue una situación que recibió desde la pasada administración, tanto en la falta de ejecución de los contratos, como en el descuido en lo construido, empezando por las obras de los arroyos.

“El arroyo 20 de Enero no tiene ningún problema. Había un tema financiero, por 600 mil pesos que no se consignaron en su debido momento en la liquidación del contrato. El problema lo tienen los arroyos que confluyen con ahí, el Primero de Diciembre, el arroyo Los Robles y el arroyo 7 de Agosto. Son tres arroyos en un contrato de ejecución en un término de ocho meses que ya lleva cuatro años bajo una salvaguarda de la Contraloría General de la República”, enfatizó.

“Cuando yo llegué, mi intención fue intervenir inmediatamente los tres arroyos con Construcanales, que es la empresa que está haciendo los arroyos. Pero, encontré una resolución de la contraloría sobre un plan de acción, lo hicimos y el contratista no ejecutó absolutamente nada, solo un 3%. Ante una presión de la comunidad, decidí intervenir, encuentro un proceso de responsabilidad de la República y se hace una audiencia con la presencia del interventor, el contratista, la Contraloría y la Alcaldía y se llega a un acuerdo de un nuevo plan de acción que es el que se está comenzando a ejecutar”.

Sobre el escenario deportivo, este comentó que “esa es una obra que yo gestioné en el 2017 y licité en el año 2019, ya a finales de mi anterior gobierno. Esa obra fue recibida por la administración, a satisfacción y el alcalde no la puso en funcionamiento, no la entregó a la comunidad. Necesitaba de unas obras adicionales, por ejemplo había que rellenar la batea, para que el agua no se filtrara y contaminara la pista. Ahora, acabamos de intervenirlo, a través de un convenio solidario con Asocomunal. Ya estamos haciendo el relleno de las grietas, y en la semana que viene vamos a hacer el vaciado de la posa y le vamos a poner más luces y un paisajismo, con bancos y todo. Sería más o menos de 300 millones de pesos”, apuntó.

Por último, el tema más sensible podría ser el de la obra de la plaza central del municipio.

“En la obra de la plaza, también está pasando lo mismo: el municipio ha querido intervenir la plaza, pero la Contraloría tiene un plan de salvaguarda y un plan de acción. El contratista no ha cumplido el plan de acción, la obra sí está suspendida por una razón de peso, es que estamos en diciembre y el comercio se afectaría. La plaza la vamos a intervenir, la vamos a terminar. Lo que le faltan son andenes con adoquines, meter la planta eléctrica, la postería y los bombillos y la iluminación. Ya no vamos a esperar más, vamos a intervenir por el incumplimiento del contratista”, finalizó.

Sea como fuere, mientras los días van pasando, las obras siguen en la lupa de los entes de control y los ciudadanos exigen que sean terminadas y que la inversión realizada por los dineros públicos quede ahí de manifiesto, para que se evite a toda costa que se las coma la maleza o que sean un monumento a la falta de planeación y cuidado con las inversiones.

Las obras se las está comiendo la maleza

La maleza se apoderó del patinódromo, al cual ya se le están tapando las grietas de la pista. Mientras, en las obras de los arroyos se quejan de los malos olores y que falta finalizarlos. En las letras instaladas en la plaza principal, el enchape ya se ha comenzado a caer, dejando dudas sobre la calidad de los materiales usados y la mano de obra empleada.

