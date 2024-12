El rechazo que genera el cobro de la valorización en los diferentes sectores del Atlántico y Bolívar se hizo sentir este viernes durante la sesión descentralizada que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, en la cual el Gobierno nacional pudo escuchar las inquietudes de los congresistas, gremios y representantes de la comunidad acerca de este recaudo.

Lea: Gobernador resalta que recursos de valorización se destinen al Atlántico y Bolívar

El senador Carlos Meisel, quien lideró el encuentro, resaltó la importancia de que el Gobierno tome en cuenta la zona de influencia donde se está realizando el cobro y el impacto que tendrá.

“Este cobro es el resultado de desconocer las realidades de los 147 mil predios afectados por el cobro: “Puedo asegurar que a ciertos hogares ni siquiera fueron a realizar un avalúo comercial del predio, entonces no vengan a decirnos que esto solo va a afectar a los más ricos”.

Lea también: “Acataremos cualquier fallo judicial, pero seguiremos con el cobro de valorización”

Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín comentó que el cobro de la valorización tiene como objetivo seguir “golpeando” al Caribe.

“Tienen un presupuesto guardado en las fiduciarias que no han ejecutado, pero quieren seguir recaudando con este cobro, porque así es el Gobierno de Petro, que es experto en no ejecutar. Tenemos claro que no van a dar reversa, así que ponemos en el papel de las autoridades judiciales eliminar este cobro de una vez por todas”, comentó.

Lea además: “El cobro de valorización no va a generar ningún desarrollo para la región Caribe”

Mientras que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano mencionó que hay que esperar los fallos judiciales para tomar medidas definitivas sobre el cobro.

“Espero que todo este proceso sea resuelto de una manera jurídica, y que mientras tanto se pueda seguir conversando sobre los proyectos que hay que llevar a cabo en el Atlántico”, indicó.

Gremios y líderes comunales

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, puso de presente que el 97 % de las micro y medianas empresas del departamento se verán afectadas por este cobro de valorización.

De interés: Valorización: Gremios hacen llamado al Gobierno a respetar derechos de la ciudadanía

“El tejido empresarial del Atlántico y en una proporción muy similar el de Bolívar está conformado en un 97 % por micro y medianas empresas que van a tener que pagar esta contribución y que se van a ver asfixiados por la cantidad de impuestos que pagan y que además van a tener que preocuparse por pagar un impuesto o cobro más”, indicó.

En la misma línea, Jorge Segebre, presidente de Camacol, contó que el departamento quedaría en déficit económico con este cobro de valorización: “nos quieren quitar $1.2 billones en este cobro, cuando el presupuesto del próximo año va a ser menos y la verdad es que no van a dar las cuentas. Este es un Gobierno que no ha permitido la recuperación económica de las familias y que no fomenta el empleo.

Leer más: En Atlántico no queremos más peajes, ni valorización: gobernador Verano

La gerente de la Andi seccional Bolívar, María Claudia Peña, mencionó que la ciudadanía cuenta con el respaldo de los empresarios de Colombia para tumbar este “injusto” cobro de valorización.

Los argumentos de la comunidad dieron apertura con el testimonio de Alberto Cianci, representante de los sectores de Villa Campestre y Santa Verónica, quien mencionó que a estas zonas no se les debe cobrar porque se han desvalorizado por obras del mismo Gobierno nacional.

Lea: La Vía al Mar pasa por condominios, que ni siquiera son de colombianos, ¿por qué no pagar valorización?: Petro

“En vez de nosotros tener una alta valorización, los predios nuestros se han desvalorizado totalmente por los arroyos y el desvío de los cauces que fue idea del Gobierno en la Ruta del Sol, y ahora vienen a decirnos que habrá un cobro predial mayor el próximo año y que se nos junta con este cobro de valorización, no es justo”, comentó.

Orlando Amador Líderes gremiales y representantes de la comunidad.

¿Qué dice el Gobierno?

El cobro de valorización en el Atlántico y Bolívar no solo es legal, sino que también tiene una destinación específica. De esta manera, la ministra de Transporte, María Constanza García, defendió la medida del Gobierno durante su intervención en la sesión descentralizada en Barranquilla.

“Estamos proponiendo a la sociedad colombiana algo que es legal y que la ley establece que tiene una destinación. Respetamos la posición de quiénes no están de acuerdo y de las demandas que se han hecho porque acataremos cualquier fallo, pero vamos a presentar nuestros argumentos para seguir adelante con el cobro, porque está comprobado que este cobro genera valor sobre la tierra, esto no es algo nuevo”, comentó.

Leer más: Asociación Cívica Por Amor a Barranquilla respalda demanda de senador Gómez Amín contra cobro de valorización

Puso de presente que este cobro no es sobre la infraestructura, sino que “son recursos de la gente que hacen posible las inversiones para mejorar su calidad de vida. Hoy esperamos poder cobrar valorización no solo en Barranquilla, en Atlántico y en Bolívar, hay otros proyectos que queremos hacer. Inclusive, ya hemos generado inversiones por vigencias futuras de $40 billones para viaductos, doble calzada, y túneles en los departamentos donde se va a hacer el cobro”.

En esa misma línea, García mencionó: “Hay otras obras como el puente de la Hermandad, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, y la doble calzada Cartagena-Barranquilla, que ya tienen asegurado unos recursos para que se culminen, porque hay que ver que podemos estar generando desarrollo en un orden de $18 billones en los territorios”

Sumado a esto, la jefa de la cartera de Transporte fue enfática en que “los recursos de la valorización se van a guardar en un fondo especial que los protege y no permiten que se utilicen para otra cosa, de hecho el cobro tiene unas características que permite contratar obras mientras se sigue recaudando por un período de cuatro años. En ese sentido, ya tenemos planificado destinar $30 mil millones para una obra importante como es el Tren del Caribe que ya está hablado con el gobernador del Atlántico”.

Lea también: La valorización es un atentado contra las familias: Mauricio Gómez

Otro de los anuncios importantes que hizo la ministra de Transporte fue que desde el mes de marzo se va a comenzar el proceso de valorización en el pacífico colombiano, Buenaventura y luego en el resto del país.

Listas Vigencias futuras para obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Las obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que opera para la ciudad de Barranquilla, ya cuentan con las vigencias futuras para su ejecución. Así lo anunció la ministra de Transporte, María Constanza García, este viernes en la sesión descentralizada que se llevó a cabo en la capital del Atlántico.

“Acabamos de aprobar vigencia futura para poder sacar las obras importantes del aeropuerto de B/quilla, obras por más de 150 mil millones de pesos”, declaró.

Mencionó que “todo esto se suma a los proyectos que ya se vienen realizando en el Atlántico”. Dentro de las obras a financiar con esos recursos apropiados por la Aeronáutica Civil para financiar el Proyecto de Inversión Región Atlántico, se encuentra el mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias de la infraestructura del lado tierra, por $38.590.724.874.