La sesión descentralizada sobre el no cobro de la valorización, que se adelanta este viernes en la ciudad de Barranquilla, comenzó con un mensaje del senador Carlos Meisel hacia los funcionarios del Gobierno nacional para que tomen en cuenta la zona de influencia del cobro y el impacto que tiene sobre las comunidades del Atlántico y Bolívar.

“Hoy le decimos a la ministra que tiene que comprender desde dónde y hasta dónde llega la zona de influencia del cobro, porque el mensaje que se ha promovido es que se les va a cobrar a las personas ricas de nuestros departamentos, pero no creo que en sectores como La Cumbre, Santa Catalina, Piojó, Juan de Acosta haya personas con estos recursos, así que lo primero es que de esta sesión se saquen conclusiones sobre esto”, declaró.

Orlando Amador Efrain Cepeda, presidente del Comité Intergremial, durante la audiencia sobre la valorización.

Agregó que otra conclusión que la ministra debe tener es que las socializaciones deben iniciar nuevamente.

“La ciudadanía debe ser escuchada y es justo que ellos sepan que les están cobrando para aceptarlo o rechazarlo, pero es que además que es cobro injusto nadie sabe de qué trata, hacia donde va a ir ese dinero y si los departamentos van a recibir algo”, comentó.

Seguidamente, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, mencionó que el 97 % de las micro y medianas empresas del departamento se verán afectadas por este cobro.

“El tejido empresarial del Atlántico y en una proporción muy similar el de Bolívar está conformado en un 97 % por micro y medianas empresas que van a tener que pagar esta contribución de valorización y lo que pasa es que son empresarios y son personas que se levantan día a día a sacar adelante sus negocios, peluquerías, ferreterías, talleres, farmacias, tiendas, y que se van a ver asfixiados por la cantidad de impuestos que pagan y hoy van a tener que pagar un impuesto o cobro más”, indicó.

En la misma línea, Jorge Segebre, presidente de Camacol, contó que el departamento quedaría en déficit económico con este cobro de valorización: “nos quieren quitar $1.2 billones en este cobro, cuando el presupuesto del próximo año va a ser menos y la verdad es que no van a dar las cuentas. Este es un Gobierno que no ha permitido la recuperación económica de las familias y que no fomenta el empleo y la proyección, y que ha sido castigada, este no es el momento para este tipo de cobros, la ministra tiene que ver la realidad de estos sectores y conocer sus necesidades”.

Orlando Amador Asistentes a la audiencia de valorización que citó el senador Carlos Meisel.

Los argumentos de la comunidad dieron apertura con el testimonio de Alberto Cianci, representante de los sectores de Villa Campestre y Santa Verónica, quien mencionó que a estos sectores no se les debe cobrar porque se han desvalorizado por obras del mismo Gobierno nacional.

“En vez de nosotros tener una alta valorización, los predios nuestros se han desvalorizado totalmente por los arroyos y el desvío de los cauces que fue idea del Gobierno en la Ruta del Sol, y ahora vienen a decirnos que habrá un cobro predial mayor el próximo año y que se nos junta con este cobro de valorización, no es justo. Ya los locales comerciales se están quedando vacíos y necesitan tiempo para recuperarse, y este cobro no ayuda”, comentó.

También, Álvaro Méndez, líder del barrio Crespo, de Cartagena, indicó que “este cobro de valorización no tiene una destinación específica y la naturaleza de un cobro como estos es que sea humano y sirva para la gente, para su desarrollo, pero la verdad es que somos un sector afectado, que vive de las obras y de inversión que se haga, pero no podemos salir adelante si nos golpean con un cobro como estos”.