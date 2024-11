Las voces de rechazo contra la valorización y el proceso de demandas en su contra siguen creciendo y ya no solo en los departamentos de Atlántico y Bolívar, siendo que ya ha superado las barreras de la región Caribe y comenzó a recibir respaldos desde el interior del país.

Así lo dejó saber el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien es uno de los abanderados contra el cobro planteado por el Gobierno.

“La ola de rechazo y de indignación ha venido creciendo a nivel nacional. Hemos recibido no solamente apoyo local, de los entes territoriales, del Concejo de Barranquilla, de la Asamblea del Atlántico, sino que ahora venimos recibiendo el apoyo de todas las regiones del país”, expresó.

Gómez Amín manifestó que son varios políticos importantes los que han tomado partido en contra de la medida del Ministerio de Transporte, que busca cobrar entre 1 y 3 impuestos prediales a alrededor de 150 bienes inmuebles ubicados en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, así como en la Circunvalar de la Prosperidad.

“Hace poco la senadora Paloma Valencia sacó un video rechazando la valorización, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, la expresidenta de Camacol Sandra Forero y así muchos personajes de la vida nacional han venido rechazando lo que es un atentado contra la economía de las familias de la región Caribe”.

La senadora del Centro Democrático manifestó en sus redes sociales sus reparos ante la valorización.

“Qué les parece que el Gobierno quiere cobrar a Barranquilla y a Cartagena una valorización por la construcción de la vía que las une. Pero lo grave es que la valorización no va para la inversión de la obra, sino que entra en una bolsa para repartirla en obras del país. Por eso demandamos esa valorización, pero todavía no ha sido admitida. Fue admitida la del senador (Mauricio) Gómez y queremos pedirles a todos los colombianos que defendamos a Barranquilla y Cartagena. Son más de 700 mil millones que les quieren sacar del bolsillo. El Gobierno no tiene límites, no hay derecho que les quieran sacar más recursos a barranquilleros y cartageneros para entregárselos a otras regiones”, señaló la senadora.

Felices con las firmas

De otro lado, desde el punto de vista de la iniciativa de la recolección de firmas digitales, los promotores se han visto bastante conformes por los resultados, como es el caso de Alberto Mario Forero.

“Ya pasamos cinco mil y tenemos una próxima meta de 7500. Vamos bien, la petición ha sido respaldada, todos los días va aumentando, acá se trata de compartirla con la mayoría de contactos. Yo me había puesto una meta de 15 mil, que es el 10 % de todos los predios que entran en el cobro”, manifestó Forero.

Agregó que el cobro del Gobierno es desmedido y abusivo contra los usuarios.

“Me siento conforme, yo fui a la socialización en Puerto Colombia, donde les expresé que es ilegal, inequitativa e injusta y se les olvidó que venimos de una pandemia y hay muchos hogares que no se han recuperado. Además, la ley no puede ser retroactiva”, afirmó.

Es por eso que ha destacado la forma en que la mayoría de la comunidad ha arropado la iniciativa.

“No pensé que iba a recoger tantas, iba por mil firmas. Ya las presentamos en la Corte Constitucional, las vamos a presentar en los tribunales. Siguen las demandas, va a haber más de nueve”, anticipó.

Eso sí, hizo un llamado a Plinio Cedeño, alcalde de Puerto Colombia.

“Me ha llamado la atención que los alcaldes de Barranquilla y Cartagena sí lo han apoyado, pero no hemos escuchado nada del alcalde de Puerto Colombia y a ellos les van a cobrar a todos los habitantes, sobre la base del avalúo catastral”, cerró.

El Instituto Nacional de Vías, Invías, confirmó que para el próximo trimestre (primero de 2025) se iniciarán los primeros cobros, empezando en el departamento de Bolívar, puntualmente por su capital Cartagena. Los predios recibirán una facturación, dependiendo de su grado de beneficio con las obras, entre uno y tres impuestos prediales, mientras las demandas instauradas siguen su curso.