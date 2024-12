Por una Navidad segura y feliz, en la que todos los atlanticenses disfruten de la época de fin de año, la Gobernación, en cabeza de Eduardo Verano, presentó la campaña “Recorre, regala y saborea”, para que el departamento y sus tradiciones resalten de la mejor manera y sirvan como plataforma del desarrollo económico para las comunidades locales.

“Queremos una navidad en paz, sin violencia y sin muertes. No utilicemos la pólvora con los más pequeños, que esta sea una temporada feliz para todos y que lo único que brille sea la felicidad en las familias, porque esto es lo más importante, pasar el tiempo junto con los seres queridos”, comentó.

El mandatario agregó, además, que la invitación a todos los atlanticenses es a recorrer el departamento.

“Desde el tránsito del departamento estamos preparando todo para que las personas puedan circular de la mejor manera hacia nuestros municipios y que el regalo que den a sus hijos sean productos propios del departamento; artesanías, comida, entre otras cosas”, dijo.

Verano también fue enfático en que la seguridad es una de las prioridades para esta temporada.

“Desde esta semana se están elaborando unas mesas de seguridad para establecer los puestos de control en todos los puntos que sean necesarios en el departamento. Tenemos los recursos de la tasa de seguridad para la creación de un sistema de vigilancia que nos garantice el orden y control para todas las festividades”, dijo.

Seguidamente, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque se refirió a este mismo tema y explicó las estrategias que se están adelantando por los municipios del departamento.

“Por parte de la Policía Nacional tenemos un acompañamiento adicional que llegó a la ciudad para ayudarnos en la vigilancia durante esta época, además hemos estado haciendo unas campañas en los municipios desde el fin de semana que son enfocadas a la no utilización de pólvora, y a que no tengamos niños quemados durante la Navidad y no tengamos niños intoxicados. Además, se vienen realizando caravanas de seguridad para “intervenir en cada uno de los municipios y sus sitios de menos tolerancia como billares estaderos, con la revisión de documentos y antecedentes”, indicó.

Aseguró que hay que tener en cuenta el alto oleaje para estas épocas:”le pedimos a los bañistas tener mucha precaución, hemos visto con los accidentes de los últimos días y meses que no podemos confiarnos ante el oleaje, y ahora que viene la época de brisas mucho menos”.

Agenda cultural

Verónica Cantillo, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, detalló la gran variedad de eventos culturales que los atlanticenses pueden disfrutar en familia para esta época de fin de año.

“Tenemos una gran variedad de eventos para que los atlanticenses puedan disfrutar en familia. Iniciamos este 8 de diciembre con la Gran Parada de la Luz en Barranquilla. Así mismo los invitamos que disfruten de la gran feria del libro del Atlántico, Barranquilla y el Caribe que se realizará del 12 al 15 de diciembre, del pesebre en vivo de Usiacurí, de festivales gastronómicos en Candelaria, Sabanagrande y Galapa”, dijo Cantillo

Otras actividades que se llevarán a cabo serán el encendido del árbol de navidad de la Plaza de la Paz el próximo 10 de diciembre y el desfile de navidad en Soledad este 14 de diciembre.

De igual manera, el 14 de diciembre tendrá lugar la feria Exposolidaria ll, con la participación de 150 emprendedores en productos navideños.

Por otro lado, del 16 al 23 de diciembre habrá novenas navideñas en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, en Barranquilla.

Es de anotar que durante todo el mes se estarán haciendo entrega de canastas de alimentos, o anchetas saludables, a niños de ocho municipios del Atlántico en el marco de la estrategia institucional Misión Atlántico, que llegará Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Puerto Colombia, Polonuevo, Santa Lucía, Suan y Usiacurí.

Oferta turística

La Gobernación, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, Probarranquilla, la Alcaldía Distrital, Cotelco y las Alcaldía municipales se han unido en una estrategia de posicionamiento del departamento, destino emergente que reúne gastronomía, cultura, playas, deportes náuticos y turismo de negocios en sus 3.388 kilómetros cuadrados.

Entre las ofertas está el legado ancestral e indígena de Tubará, en especial el sendero que lleva hasta la Piedra Pintada, en el corregimiento del Morro, sitio sagrado Mokaná.

Además, se encuentra el municipio de los colores, Usiacurí, donde hay una importante tradición artesanal con técnicas únicas de tejido y palma de iraca y otros atractivos más.

En la agenda, también está a disposición el sector de playas entre Puerto Colombia y Piojó que gracias a la gracias a la presencia de vientos sostenidos, característico en la temporada se convierten en el escenario ideal para la práctica de deporte náuticos como el surf, kitesurf y wingfoil.

Otras medidas

El operativo de tránsito para la época decembrina ya está en marcha. Cerca de 22 agentes de tránsito, 24 promotores viales y 78 policías harán vigilancia permanente en vías secundarias y terciarias en 18 municipios.

Por su parte, desde la Secretaría de Salud, Luis Carlos Fajardo envió un mensaje para que en esta navidad las familias atlanticenses no utilicen la pólvora.

“El 50 % de los quemados por pólvora en el departamento son los niños. La invitación es a no hacer uso de estos elementos y evitar los accidentes”, declaró.

Fajardo sostuvo también que “la ciudadanía debe tener en cuenta la calidad de los alimentos y bebidas que consumen”.